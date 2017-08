Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Oddajo je letos urejalo 11 urednikov, vodilo pa 6 voditeljev: Andreja Kočar, Nataša Mihelič, Teja D. Kunst, Bernarda Žarn, Mojca Mavec in David Urankar. Foto: TV Slovenija V ponedeljek ob 22.50 ne zamudite posebne monotematske oddaje, ki jo je o letošnjem sarajevskem filmskem festivalu pripravila Mateja Valentinčič. Foto: Reuters Stari rocker in humanitarec Bob Geldof je bil osrednji gost letošnjega Lenta. Z njim se je pogovarjala tudi ekipa Poletne scene. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Sorodne novice Kulturni utrip toplih dni z ekipo Poletne scene Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo od poletja, slovo od Poletne scene

Nocoj še zadnjič na TVS 1. Poletna scena se naslednje leto vrača

25. avgust 2017 ob 12:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poletni večeri imajo na prvem programu RTV-ja že sedem let let kulturni predznak: umetniško-festivalski utrip po Sloveniji in onkraj njenih meja meri ekipa oddaje Poletna scena. Zdaj, ko v zraku že čutimo jesen, se poslavlja tudi oddaja: še zadnjič letos jo lahko ujamete nocoj ob 22.45.

Zadnjič v letošnji sezoni, a zato nič manj izčrpno: nocoj bo ljubljanska ekipa Poletne scene pokukala v Noči v Stari Ljubljani, se sprehodila čez Muzejsko ploščad Metelkova do projekcij Poletne Animateke in predstavila tolminski MotörCity, nov festival, posvečen blues rocku. Z Mojco Mavec bomo čez meje pokukali na Dunaj, Boštjan Jurečič pa bo s kritiškim očesom pretresel večmedijski projekt Hiša na hribu.

Poletna scena je oddaja Uredništva oddaj o kulturi, njena urednica pa je Saša Šavel Burkart. Novinarke in novinarji kulturnega in umetniškega ter razvedrilnega programa so s kolegi iz dopisništev doma in v tujini od 19. junija pripravljali reportaže, se oglašali v oddajo neposredno z večernih dogodkov, s festivalov, koncertov in z drugih prireditev, portretirali znane ustvarjalce, spremljali dogajanje v tujini, vse to pa zaokrožili tudi s kritiškimi uvidi.

Oddaja v številkah

V dobrih dveh mesecih so posneli 67 oddaj, kar pomeni več kot 22 ur televizijskega programa; v studio je prišlo več kot šestdeset gostov. Skupaj so obiskali nič manj kot 63 festivalov, med njimi kar nekaj takih v tujini. O novostih s področja sedme umetnosti so poročali s filmskih festivalov v Motovunu, Sarajevu in Pulju, v okviru gostovanja ljubljanske Drame v Pekingu pa je Poletna scena pokukala celo na Kitajsko.

Redni gostje so bili na dogodkih Festivala Ljubljana in Lenta, pa tudi številnih drugih festivalov po vsej Sloveniji. Popotnica Mojca Mavec je ideje za dopust medtem iskala v tujini.

Zvezde pred mikrofonom

Med "trofeje" letošnje sezone tako prav gotovo sodijo ekskluzivni intervjuji z Agnieszko Holland, Bobom Geldofom in Johnom Malkovichem. In medias res dogajanja so nas novinarji vrgli s 55 vklopi v živo in skupaj pripravili 270 prispevkov. (Mimogrede, polurni intervju z Johnom Malkovichem, ki je pred mikrofon sedel s Špelo Kožar, bo TV Slovenija prvič v celoti predvajala naslednji teden.)

Oddajo je letos urejalo 11 urednikov, vodilo pa 6 voditeljev: Andreja Kočar, Nataša Mihelič, Teja D. Kunst, Bernarda Žarn, Mojca Mavec in David Urankar. Prispevke pa je pripravljalo več kot 24 novinarjev iz Ljubljane ter številni dopisniki. A v resnici je Poletna scena sad skupinskih naporov: vsak dan je pri pripravi oddaje sodelovalo vsaj 30 ljudi, od tehnične ekipe do montažerjev in maskerjev.

V jesen s Kulturo

Poletna scena se torej poslavlja do naslednje sezone, kar pa ne pomeni, da boste ostali brez kulturnih novic: v ponedeljek ob 22.30 se po večernih Odmevih na prvi program nacionalke vrača klasični format oddaje Kultura. Malo pozneje, ob 22.50, ne zamudite tudi posebne monotematske oddaje, ki jo je o letošnjem sarajevskem filmskem festivalu pripravila Mateja Valentinčič.

A. J.