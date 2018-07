Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Prevajalka in nekdanja urednica RTV Slovenija Lucija "Lučka" Jenčič, ki je bila desetletja povezana z Mohorjevo založbo Celovec kot prevajalka in urednica. Foto: Arhiv RTV SLO V slovenščino je prevedla dela znanih avtorjev, kot so Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Hermann Hesse, Max Frisch in Ingeborg Bachmann. Foto: Arhiv RTV SLO Dodaj v

Slovo prevajalke in nekdanje urednice RTV Slovenija Lučke Jenčič

Bila je strokovnjakinja za avstrijsko literaturo

10. julij 2018 ob 13:19

V devetinšestdesetem letu starosti je umrla prevajalka in nekdanja urednica na RTV Slovenija Lucija "Lučka" Jenčič, ki je bila kot prevajalka in urednica desetletja povezana z Mohorjevo založbo Celovec.

Kot urednica RTV Slovenija je bila strokovnjakinja za avstrijsko literaturo, ki jo je v radijskih prispevkih predstavljala slovenskemu poslušalstvu. Prav tako je pisala scenarije za televizijske dokumentarce in urejala filmsko redakcijo za avstrijske in nemške celovečerce ter otroške in mladinske filme.

Prevajalka iz nemščine

V slovenščino je prevedla dela znanih avtorjev, kot so Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Hermann Hesse, Max Frisch in Ingeborg Bachmann.

Jenčičeva je uredniško spremljala in prevajala predvsem vrhunsko avstrijsko leposlovje za zbirko Austriaca - avstrijska literatura v slovenskem prevodu, otroško zbirko o dečku Francu pisateljice Christine Nöstlinger in zbirko za najstnike Novohlačniki Thomasa Brezine.

Za prevajalsko delo je prejela štipendijo Avstrijske družbe za literaturo in posebno premijo za vrhunski prevod Bernhardovega dela Potonjenec.

Avstrijska nagrada za prevajalske dosežke

V leksikonu Osebnosti so zapisali, da je leta 1949 rojena Lučka Jenčič na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala primerjalno književnost in nemščino. Prevedla je med drugim tudi Izbor Ingeborg Bachmann, Smrt in deklico Elfriede Jelinek, Gertrud Hermana Hesseja, Sinjebradca Maxa Frischa in Bežečega konja Martina Walserja.

Prevajala je tudi radijske igre in dramska besedila. Leta 2004 je dobila avstrijsko nagrado za prevajalske dosežke.

