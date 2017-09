Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rocky Balboa je morda najbolj ikonična Slyjeva vloga, poleg Ramba, seveda. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sly Stallone napovedal novi Creed: "Še močnejši bo"

Vrača se tudi zdaj postarani Rocky Balboa

4. september 2017 ob 09:09,

zadnji poseg: 4. september 2017 ob 09:14

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Hollywoodski akcijski zvezdnik Sylvester Stallone (71) bo naslednje leto posnel nadaljevanje filma o boksu Creed - Rockyjeva zapuščina.

"Še močnejši bo," je Stallone zapisal na Instagramu ob fotografiji svojega varovanca, glavnega igralca Michaela B. Jordana, ki razkazuje mišice.

Stallone v filmu iz leta 2015 igra postaranega Rockyja Balboo, ki zdaj trenira mladega Adonisa Jordana (Johnson), sina slavnega bokserja Apolla Creeda. Stranska vloga je Stalloneu prinesla zlati globus in nominacijo za oskarja.

V nadaljevanju filma bo nastopal tudi 59-letni švedski igralec Dolph Lundgren, ki že marljivo trenira. Na Instagramu je ob posnetku iz fitnesa zapisal, da se pripravlja "na nekaj velikega". Lundgren in Stallone sta skupaj že nastopila v Rockyju 4 iz leta 1985, kjer je Lundgren upodobil ruskega bokserja Ivana Draga.

Izvirni Stallonejev film Rocky iz leta 1976, za katerega je bil Sly nominiran za najboljši scenarij in najboljšo glavno moško vlogo, so uvrstili v arhiv ameriške narodne filmske zakladnice, izbrani predmeti s snemanja pa so na ogled v slovitem muzeju Smithsonian.

Vhoda v Muzej umetnosti v Philadelphii - prav na tamkajšnjih stopnicah je nastal kultni, pa tudi neštetokrat posnemani in parodirani prizor, v katerem naslovni junak (z glasbeno podlago komada Gonna Fly Now) sklene svoj tek po mestu, stopnišče pa se pojavi v vseh filmih iz franšize z izjemo četrtega dela, se je zaradi Rockyja prijel vzdevek Rockyjeve stopnice, poleg omenjenega muzeja pa stoji tudi kip Rockyja.

Getting stronger !!! 2018 #Creed 2 #mgm #fitness #Rocky A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone) on Sep 1, 2017 at 3:28pm PDT

A. K.