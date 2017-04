Sly Stallone: "Pogoltni" studio mi dolguje za Uničevalca

Ni se zadovoljil s čekom za 2,8 milijona zelencev

14. april 2017 ob 12:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

Sylvester Stallone toži filmski studio Warner Bros., saj naj bi mu dolgovali zajetno vsoto denarja od dobičkov, ki jih je prinesel njegov film Uničevalec iz leta 1993.

Stallone pravi, da je omenjena zf-akcijska uspešnica v blagajne prinesla vsaj 125 milijonov zelencev in da bi po pogodbi, ki jo je sklenil s studiem, moral dobiti vsaj 15 odstotkov od tega zneska. V tožbi piše, da so "filmski studii razvpito pogoltni" in da je Warner Bros. leta "sedel na denarju, ki ga dolgujejo", in to "brez kakršne koli utemeljitve", poroča BBC. Iz studiev Stallonovega pravnega manevra še niso komentirali.

V papirjih, ki jih je 70-letni legendarni igralec vložil na sodišče, je navedeno, da so njegovi predstavniki že leta 2014 studio Warner Bros. opozorili na dolgove, ki jih imajo do Stallonovega podjetja Rogue Marble, a so takrat iz studiev odvrnili, da jim ni treba plačati nič, saj naj bi Uničevalec (v izvirniku Demolition Man) ustvaril izgubo v višini 66,9 milijona dolarjev.

Stallone je njihove navedbe spodbijal in aprila 2015 je od studiev dobil ček v višini 2,8 milijona. A odločil se je, da bo zahteval ves denar, ki mu po njegovem mnenju pripada, poleg tega pa naj bi mu Warner Bros. izplačal še obresti in odškodnino. S tožbo želi bojda doseči tudi, da "bi se končala ta praksa izkoriščanja tistih, ki pričakujejo, da jim bo WB plačal za sadove njihovega dela".

V Uničevalcu je Stallone igral z Wesleyjem Snipesom, upodobila sta policista Johna Spartana in psihopatskega zločinca Simona Phoenixa, ki ju zamrznejo, nato pa v prihodnosti oživijo v svetu, kjer je nasilje izkoreninjeno. Film, v katerem nastopa tudi Sandra Bullock, ima poleg akcijskih prizorov tudi komično plat, za katero v veliki meri poskrbi Denis Leary v vlogi vodje odporniškega gibanja Edgarja Friendlyja.

A. K.