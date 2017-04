Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Serija Prijatelji, ki jo je televizijska hiša NBC predvajala med letoma 1994 in 2004, je bila nominirana za 57 emmyjev, osvojila jih je 7. Foto: NBC Sorodne novice Vračajo se tudi Prijatelji - a le ob enkratni priložnosti

Smelly Cat bo odzvanjala z odra: prihaja glasbena parodija serije Prijatelji

Serija iz 90. let kot parodični muzikal

15. april 2017 ob 19:07

New York - MMC RTV SLO

Komična nanizanka Prijatelji (Friends) bo na newyorških odrskih deskah zaživela kot glasbena parodija.

Za muzikal so napisali izvirne skladbe, naslovljene po ključnih frazah iz Prijateljev, denimo We Were on a Break. V ospredju predstave bo šest protagonistov iz televizijske serije - Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler in Ross.

Ustvarjalci napovedujejo, da bo na spored newyorškega gledališča The Triad Theatre prišla v drugi polovici leta. Gre za gledališče, dvorana katerega sprejme zgolj 130 gledalcev, poroča britanski BBC.

Še ena v vrsti glasbenih parodij

Producenta muzikala sta Bob in Tobly McSmith - slednji je povedal, da sta izjemno navdušena, da imata možnost parodirati tako pomembno televizijsko serijo, kot so Prijatelji. Deset sezon serije je televizijska hiša NBC predvajala med letoma 1994 in 2004. Sicer pa je ta producentski dvojec ustvaril že več glasbenih parodij na ameriške televizijske serije, kot sta Polna hiša in Beverly Hills 90210.

Tobly McSmith je napovedal še, da bodo v muzikal vključili tudi nekaj šal o igralcih, ki so v nanizanki nastopili v glavnih vlogah. To so bili Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry in David Schwimmer. Prav tako ne bodo umanjkali skladba Smelly Cat, nadležna Janice in debela Monica.

P. G.