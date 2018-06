SMG: Umetnik je agens, pa tudi detektor stanja v družbi

Umetniški vodja gledališča o sezoni 2018/19

12. junij 2018 ob 12:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Naš cilj je, da se sezone navezujejo druga na drugo, da so nadaljevanje ali reakcija na predhodno. Parola, ki spremlja sezono, in načrtovani repertoar nista naključna in nista odvisna od izbora besedil, ki bodo obdelana, ampak skupaj s prejšnjimi sezonami gradita specifično pripoved. Gledališče temelji na ustvarjalnih procesih, zato je vsaka sezona proces, v katerem smo prišli do različnih rezultatov, reakcij, spoznanj."

Z uvodnimi besedami je umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) Goran Injac pojasnil odločitev, zakaj so prihajajočo sezono tega gledališča zastavili s temo Jaz, umetnik. Jaz, državljan. Izbrane predstave, od Don Juana prek motivov Brechtovega Baala do Platonove Države, bodo tako govorile o umetniku, njegovih upanjih in željah, družbenem angažmaju in položaju.

Umetniški vodja je ob tem dejal še, da si v SMG-ju želijo, da se sezone povezujejo. Zadnjo sezono so ironično poimenovali Vse lepo in prav, "opozarjali smo in imeli smo prav". Zdaj pa se spoprijemajo s posledicami takega pristopa k realnosti, je pojasnil Injac.

Pohod nacionalizma po Evropi

"Gledališče je družbeni fenomen in je predstavnik družbenosti v konkretnem geokulturnem kontekstu," je prepričan umetniški vodja. Ob tem pa goji še prepričanje, da je slovenska družba pred ogromnim izzivom, saj se spoprijema s porastom nacionalizma, ksenofobije, nasilja, sovražnega govora, napada na Neslovence, uvedbo novih desnih populističnih ideologij itd. Po drugi strani pa z neuspešnostjo slovenske države med drugim pri obravnavi kulturnih institucij ali ukinjanjem merila kakovosti.

Prihajajoča sezona v SMG-ju bo vključevala nekaj znanih del iz svetovne dramatike. Med drugim bodo na ogled že omenjeni Don Juan v režiji Tomija Janežiča, Baal Andreja Rozmana - Roze v režiji Vita Tauferja in Država v režiji Anje Suša in Boruta Šeparovića. Poleg teh bodo na oder postavili še otroško predstavo Ariol po priljubljenem stripu Emmanuela Guiberta in Marca Boutavanta v odrski priredbi Anje Golob in režiji Matjaža Pograjca.

Kot je povedal Injac, izbrana dela govorijo "o umetniku, njegovih upanjih in željah, družbenem angažmaju in položaju, o družbi, ki ga izključuje ali sprejema, odstranjuje kot subverzivni element ali nagrajuje z namenom nacionalnega samopotrjevanja. Umetnik je v tem primeru agens, pa tudi detektor stanja."

Odpiranje vprašanj nedavne zgodovine

Poleg prej navedenih bo na sporedu tudi nadaljevanje projekta Narodna sprava. V zadnjih nekaj sezonah je SMG vzbudil pozornost z uprizoritvami, ki odpirajo vprašanja nedavne zgodovine, ob tem pa tudi tako politične kot državljanske etike. "Naš cilj je vznemiriti, da bi lahko začeli javno debato. To je dolžnost in velika moč vsake prave umetnosti," je glede tega razložil Injac.

"Narodna sprava, izenačevanje popolnoma drugačnih ideologij iz preteklosti, da bi poiskali nove koncepte - ni pomembno, na kakšni ideološki strani smo bili, pomembno je samo, da smo Slovenci, Hrvati itd. - je ena od velikih tem vseh postkomunističnih držav. Pravzaprav se iz zgodovine nismo naučili niti ene lekcije. Ta predstava se bo ukvarjala s strategijami sprememb (revolucij), ki so del naše dediščine in ki jih zavračamo. Šlo bo za interdisciplinaren in formalno nenavaden projekt," je še razložil umetniški vodja gledališča.

Postaviti talijo na kulturni zemljevid

Gre za del koncepta, s katerim skuša SMG vzpostaviti kot pomembno točko na kulturnem zemljevidu mesta, ki skozi predstave, pogovore, akcije, zabave in koncerte privablja ljudi, ki si "želijo nekoliko bolj celostni doživljaj kot pa prijeten brezskrbni večer s kozarcem vina v preddverju".

V siceršnjem korpusu gledališč v Sloveniji namreč stavijo predvsem na umetniško in politično relevantnost. In tako Injac zaključi: "Kot vidite na podlagi nagrad in pomembnih svetovnih festivalov, na katerih smo prisotni, vse skupaj daje dober rezultat."

P. G.