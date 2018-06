SNG Nova Gorica: prihaja leto obletnic

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jubilejna sezona bo stkala še tesnejšo vez med igralcem in gledalcem. Foto: Peter Uhan Otvoritvena predstava sezone na velikem novogoriškem odru bo Za narodov blagor Ivana Cankarja, s katero se bo gledališče pridružilo zaznamovanju stoletnice Cankarjeve smrti. Foto: SNG Nova Gorica Velikemu Cankarju bo sledil veliki Shakespeare, natančneje Macbeth, ki se v novem prevodu Srečka Fišerja se osredinja na bolestno ambicioznost posameznika in na vsečloveško hrepenenje, imeti več, postati več, napredovati za vsako ceno. Foto: SNG Nova Gorica Prihodnje leto bo minili 50 let od ustanovtve profesionalnega gledališča in 25 let od vselitve v novo gledališko hišo. Foto: Damir Ipavec V novi sezoni bodo predstavili osem predstav – štiri na velikem, štiri na malem odru. Foto: SNG Nova Gorica Dodaj v

1. junij 2018 ob 19:46

Nova Gorica - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

SNG Nova Gorica bo prihodnje leto obeležilo pol stoletja ustanovitve profesionalnega gledališča – takrat poimenovanega Primorsko dramsko gledališče, četrt stoletja vselitve v novo gledališko hišo in 15. obletnico pridobitve statusa nacionalnega gledališča, preimenovanega v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Jubilejna sezona bo stkala še tesnejšo vez med igralcem in gledalcem.

"Prihajajoča sezona bo še za odtenek bolj eksperimentalna od zdajšnje, po drugi strani pa bomo stremeli h klasiki. Skozi vsa besedila, ki jih bomo uprizorili, bomo tkali še pristnejšo vez med igralcem in gledalcem. Kajti ta povezava je temelj gledališča! Prednost teatra je namreč prav v tem, da se vse zgodi v trenutku, da je vez med odrom in dvorano takojšnja, česar na primer film ne omogoča. Gledališče je pripovedovanje zgodb v realnem času," je novo sezono uvedel umetniški vodja novogoriškega gledališča Marko Bratuš. Pripravili bodo osem predstav – štiri na velikem, štiri na malem odru. Večina izbranih besedil bo doživela prvo slovensko izvedbo. "Jubilejna sezona 2018–2019 bo poklon vsem, ki so soustvarjali čas, to imenitno knjigo spomina, izkušnje slehernega in slehernika v novogoriškem hramu Talije, ki še naprej odseva na svoj, posebni način ..." - pa se sezone obletnic veseli direktorica SNG Nova Gorica Maja Jerman – Bratec.

Sezona dialoga

"Nobeno umetniško delo ne more biti popolnoma zaključeno brez ljudi, ki jim je namenjeno. Tudi najbolj hermetična in konceptualna dela predvidevajo nekoga, ki jih bo občudoval, nanje reagiral, se ob njih raznežil ali razjezil. Zato bomo v SNG Nova Gorica naslednjo sezono posebej pozorni ravno na občinstvo. S starševsko skrbjo smo izbrali nove uprizoritve, katerih skupni imenovalec je, da se vsaka po svoje dotika življenj slehernega izmed nas. To bo sezona dialoga …," je v popotnici jubilejni sezoni zapisal Marko Bratuš, in poudaril tudi drugo ponudbo novogoriškega Talijinega hrama: »Poleg novih domačih uprizoritev, ki so vsaka po svoje pisane na kožo sleherniku, smo v program vključili tudi kakovostne uprizoritve drugih gledališč. Obenem nadaljujemo s programom za otroke in plesnim abonmajem, prav posebej pa bi želeli opozoriti še na gostujoče predstave iz tujine, ki se bodo vrstile skozi sezono in s katerimi bomo nekaj mednarodnega gledališkega duha pripeljali tudi v Novo Gorico."

Aktualen Za narodov blagor

Otvoritvena predstava sezone na velikem novogoriškem odru bo Za narodov blagor Ivana Cankarja, ki zaznamuje stoletnico Cankarjeve smrti. "To ne bo klasična postavitev, pač pa burleska, karikirana, potencirana komedija o slovenskih lastnostih. Uprizarjamo jo v Cankarjevem in v volilnem letu. Po državnozborskih in lokalnih volitvah je naslov Za narodov blagor že kar alegoričen," pomenljivo napoveduje Bratuš. Režiser bo Miha Golob, ki se je skupaj z dramaturgom Krištofom Dovjakom ukvarjal s Cankarjem že v avtorskem projektu Iv@n Cankar (Poln profil) v SSG Trst in ob uprizoritvi Hlapcev v našem gledališču; obe predstavi sta nastali leta 2011. Premiera bo septembra. "Sebičnost, skorumpiranost, amorala, cinizem in brezbrižnost; ta neustavljiva, hazarderska sla, imeti več in še več na račun drugih, se zdi nepremagljivo patološka. In nečloveška. Zgroženi del naroda se tiho sprašuje, kje je košček resničnega 'blagra', ki mu po pravici pripada, ter ponižan in razžaljen potrpežljivo čaka na obljubljeno, v ustavi zagotovljeno socialno državo, ki jo v krempljih drži nevidni Imperij peščice 'blaženih psihopatov'," so zapisali v programski knjižici. Se vam zdi, da bi to lahko prebrali tudi dandanes v dnevnem časopisju?!?

Macbeth – tragedija povzpetniške sle

Velikemu Cankarju bo sledil veliki Shakespeare… Njegova oziroma večna klasika Macbeth v novem prevodu Srečka Fišerja se osredotoči na bolestno ambicioznost posameznika in na vsečloveško hrepenenje, imeti več, postati več, napredovati za vsako, še tako visoko ceno. V režiji Janusza Kice bo na velikem odru Macbeth zaživel decembra letos. "V tej tragediji je svet scela potisnjen v temačnost in zlo: igra se začne s koncem vojne in konča z novo vojno, vmes se zvrstijo zločini, ki enako kot življenja nasprotnikov zakoncev Macbeth uničujejo tudi njiju sama, saj ju vse bolj razžirajo notranje stiske, strašljivi prividi in nespečne blodnje. Toda tudi narava je predstavljena kot mračna pokrajina krvoločnih živalskih bojev, neviht in neurij, naseljena s fantastičnimi bitji, ki se nam (nemara drugače kot v času uzakonjenega lova na čarovnice) kažejo kot projekcije skritih vzgibov v zagonetnih pokrajinah človeške psihe," uvaja programska knjižica to klasiko. Po najhujši krvoločnosti, srhljivosti in temačnosti uprizoritve Macbetha je zagotovo najbolj znan režiser Polanski, ki je film naredil po grozljivi in okrutni smrti žene…

Baron Münchhausen – satirična komedija

Režiserka Yulia Roschina bo aprila 2019 na veliki oder postavila Barona Münchhausna Komične pripovedi barona Münchhausna izvirajo iz časa strogega razsvetljenstva. Po pripovedovanju resničnega vojaka in pustolovca jih je zapisal nemški pisec Rudolf Erich Raspe leta 1785, kasneje pa so doživele mnogo izdaj, priredb in prevodov. V slovenščini jih poznamo predvsem iz priredbe za otroke Gottfrieda Augusta Bürgerja in kot zbirko zgodb Lažnivi Kljukec Franceta Malavašiča iz leta 1856. Tokrat bo uprizoritev nastala po gledališki igri in filmskem scenariju ruskega avtorja Grigorija Gorina, katerega delo Kean IV. so v SNG Nova Gorica že uprizorili. Avtor je ustvarjal v obdobju vladavine Brežnjeva in po njegovi predlogi je leta 1979 režiser Mark Zaharov posnel enega najuspešnejših sovjetskih filmov vseh časov. Film je prispodoba hipokrizije sovjetske družbe, odpora do vsakršnega odstopanja od sistema, do individualnosti, kaj šele fantazije, sanjaštva ali vere v obstoj nadrealnega. V času, ko smo si zaradi globalne enakosti podobni kot jajce jajcu, ko za nas domišljijo proizvajajo samo še v Hollywoodu, je baron Münchhausen več kot dobrodošla spodbuda, napovedujejo v SNG Nova Gorica.

Skrivnostni primer ali kdo je ubil psa

Po romanu Marka Haddona in po priredbi Simona Stephensa bo s predstavo Skrivnostni primer ali kdo je ubil psa, ki nastaja v koprodukciji s koprskim gledališčem, sezono na velikem odru zaokrožil režiser Jaka Ivanc. Gre za avtistično detektivko. Petnajstletni Christopher najde umorjenega sosedovega psa. Odloči se, da bo izsledil storilca in napisal detektivko o skrivnostnem primeru. Pri raziskovanju naleti na odpor sosedov, najbolj pa mu nasprotuje njegov oče Ed. Christopher ne odneha in postopoma se mu začne razkrivati zgodba zamolčanih družinskih skrivnosti…Roman Marka Haddona Skrivnostni primer ali kdo je ubil psa (2003), ki je izpisan kot Christopherjeva prvoosebna pripoved, je bil hkrati natisnjen kot knjiga za mladino in odrasle. V letu izida je prejel več prestižnih nagrad, nagrado Whitbread za najboljšo knjigo in najboljši roman (v kategoriji romanov za odrasle), nagrado Commonwealth za najboljši prvenec in nagrado Guardian za otroško književnost. Tudi pri nas se je zelo priljubil tako mladim kot odraslim bralcem. Simon Stephens je po romanu za londonski Royal National Theatre napisal odrsko priredbo; ta je napisana kot igra v igri, v njej zgodbi sledimo skozi učiteljičino branje Christopherjev knjige.

Štiri premiere na malem odru

Tudi na novogoriškem malem odru se bodo v jubilejni sezoni zvrstile štiri premiere, in sicer Jean Cocteau: Človeški glas, Francesco Randazzo: Za blagor vseh ljudi, Marie Henry in Transquinquennal:Idiomatic, ter Nekaj ljudi išče srečo in crkne od smeha po romanu Sibylle Berg in v priredbi Stephana Bruckmeierja. Intimna drama Človeški glas v režiji Ajde Valcl (premiera oktobra 2018) se osredotoči na pretrgano ljubezensko zvezo, s čimer se lahko poistovetimo prav vsi, in na tisti usodni trenutek, ko bivša ljubimca poslednjič govorita drug z drugim po telefonu. Koprodukcijska predstava (novogoriško in koprsko gledališče) Za blagor vseh ljudi v režiji Nenni Delmestre (premiera januarja 2019) se spopade s strahom vaščanov pred nezakonitimi prebežniki in na premišljen način secira stanje današnje družbe in njenega odnosa do doma. Mednarodna koprodukcijska predstavaIdiomatic (premiera februarja 2019) bo izjemno zahteven gledališko logistični projekt. Koproducenti so Transquinquennal, Théâtre de Liège in DC&J Création (Belgija), Teatrul National Marin Sorescu Craiova (Romunija), Théâtre de Choisy-le-Roi (Francija), Det Norske Teatret Oslo (Norveška) , European Theatre Convention. Režiserji Marie Henry in Transquinquennal raziskujejo babilonske komunikacijske zaplete v hipotetičnem svetu, kjer ne obstaja angleščina. Četrta predstava na malem odru, Nekaj ljudi išče srečo in crkne od smeha z režiserko Evo Nino Lampič (premiera marca 2019) pa je trpka skica ujetosti človekovih strasti v vsakdanjem življenju.

Otroška "zasukana" Smrčuljčica

Otroška predstava jubilejne sezone pa bo »zasukana pravljica« Leah Wilcoxonove Smrčuljčica v režiji Tjaše Črnigoj (premiera novembra 2018). Zgodba o Trnuljčici se v pravljični tradiciji pojavlja v številnih različicah. Najbolj znani sta pravljici bratov Grimm ter Charlesa Perraulta. Leah Wilcox pa je sodobna avtorica, ki se v slikanici Smrčuljčica (Waking Beauty namesto Sleeping Beauty) s pričakovanji poigrava in jih tudi preizprašuje. Glede na najbolj znani različici marsikaj zasuka oziroma zapiše »narobe«. Smrčuljčica se začne s kraljevičem, ki išče zmaja, da bi ga ubil: zasliši strašen zvok, ki prihaja iz gradu, in je prepričan, da je slišal zmaja. Zato se nemudoma odpravi v notranjost gradu. Toda na svoje veliko presenečenje tam najde smrčečo kraljično ...

Gledališka uprizoritev Smrčuljčica bo namenjena predšolskim otrokom in otrokom, ki obiskujejo prvo triado osnovne šole. Izhajala bo iz knjige Leah Wilcox, a se bo obenem ozirala tudi na širšo tradicijo pravljice. Z različnimi strategijami, ki jih ponuja prostor gledališča, pa se bo poigravala s pričakovanji mladih gledalcev o dejanjih kraljeviča, kraljične in vile, ki bodo nastopali v uprizoritvi. Uprizoritev bo tako zastavljala vprašanje, kako naj se vedejo dekleta in fantje. Kaj se od njih pričakuje in kdo je tisti, ki določa ta pričakovanja.

Mojca Dumančič, TV Slovenija