Sodišče EU-ja: Fak ju, šola je preveč žaljiv naslov, da bi ga zaščitili

Tretji del si je v Nemčiji ogledalo skoraj šest milijonov ljudi

24. januar 2018 ob 17:23

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Po mnenju sodišča Evropske unije je naslov priljubljenega nemškega filma Fak ju, šola (Fack Ju Göthe) vulgarno in žaljivo, zato niso odobrili, da se ga zaščiti kot blagovno znamko. Pravzaprav gre za serijo filmov, zadnji med tremi deli je bil lani eden najbolj priljubljenih v Nemčiji.

Sodnik v Luksemburgu je odločil, da ime filma preveč spominja na žaljiv angleški izraz "fuck you" (je*i se), ki je vulgaren in žaljiv. Meni namreč, da kljub priljubljenosti franšize ni izključeno, da bi potrošnike izraz šokiral.

Več kot 21 milijonov gledalcev

Tretji film iz serije, ki je dosegla tudi slovenske gledalce, si je v kinematografih ogledalo skoraj šest milijonov ljudi. Vse tri dele franšize z avstrijskim igralcem Elyasom M'Barekom v glavni vlogi, pa si je v nemških kinodvoranah ogledalo več kot 21 milijonov ljudi.

Produkcijsko podjetje Constantin Film je skušalo naslov kot blagovno znamko v Evropi zaščititi že leta 2015, ko je izšel drugi del franšize. Želeli so jo uporabiti na primer za igre, pisarniški material in pijače. Vendar je kljub priljubljenosti franšize pristojni urad to zavrnil.

Žaljivo tudi do nemškega literarnega velikana

Urad EU-ja za intelektualno lastnino je takrat odločil, da nemški in avstrijski gledalci prvi del imena filma kljub drugačnemu zapisu razumejo kot angleško kletvico in žaljivko. Dodatno je to žaljivo tudi do nemškega pisatelja Johanna Wolfganga von Goetheja, ki je omenjen v imenu filma. Produkcijsko podjetje se je na to pritožilo, vendar je danes Sodišče EU-ja potrdilo odločitev urada.

Zadnji del franšize še vedno žanje uspeh, tako po številu gledalcev kot finančno. Od izida oktobra lani je v blagajno prinesel že več kot 62 milijonov evrov.

