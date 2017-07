Soigralci Emme Stone pristali na nižje plače, da bi bila ona plačana enako

Igralke v Hollywoodu plačane znatno manj od moških kolegov

7. julij 2017 ob 14:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Še ena iz poglavja o (ne)enakosti spolov. Emma Stone je razkrila, da so njeni moški soigralci pristali na znižanje plač, da bi lahko ona zaslužila enako.

28-letna igralka, ki je letos za vlogo v mjuziklu Dežela La La prejela oskarja, v pogovoru za revijo Out Magazine sicer ni razkrila, kateri igralci so na dogovor pristali, je pa povedala, da so na to pristali, ker se jim je zdelo pošteno.

"Do zdaj sem v svoji karieri potrebovala, da so moji moški soigralci pristali na rezanje plač, da bi jim bila lahko enakovredna. In to počno zame, ker se jim zdi edino pošteno in pravično. Tudi o tem se ne govori, da bomo me dobile enako plačo samo v primeru, če bodo ljudje nesebično rekli - to je pošteno," je povedala.

Stonova je še dodala, da t. i. sistem kvot, ki je v veljavi v Hollywoodu, ko plačo igralca izračunajo glede na plačilo prejšnjih filmov, pomaga vzdrževati neenakost med moškimi in ženskimi igralci. "Če moj soigralec, ki ima višjo kvoto od mene, a verjame, da sva enaka, sprejme nižjo plačo, da sem mu lahko enakovredna, to spremeni mojo kvoto v prihodnje in spremeni moje življenje. Ne gre za to, da bi bile ženske to, moški pa ono, ampak da smo vsi enaki, enakovredni ter si zaslužimo isto spoštovanje in iste pravice."

Bitka med spoloma

Rdečelaso igralko bomo septembra lahko videli v filmu Bitka med spoloma (Battle of the Sexes), ki temelji na resničnem dogodku iz leta 1973, ko sta se v ekshibicijskem teniškem obračunu pomerila ameriška teniška legenda Billie Jean King in njen teniški kolega Bobby Riggs. Riggs se je zaradi plačila na vsak način želel pomeriti z aktivno tenisačico in se je posebej za to priložnost pri 55-ih vrnil iz pokoja. V treh nizih je prepričljivo zmagala izzvana, takrat 30-letna Kingova in pobrala nagrado 100.000 dolarjev. Kingovo igra Emma Stone, Riggsa pa Steve Carell.

Snemanje filma je potekalo med razgreto ameriško predvolilno kampanjo in Stonova vidi vzporednice med znamenitim teniškim obračunom ter volilnim spopadom Hillary Clinton z Donaldom Trumpom.

"Snemati smo začeli spomladi 2016, ko je bilo v zraku še vedno čutiti še veliko upanja, tako da je bilo zelo zanimivo videti tega tipa, tega narcisoidnega, vase zaljubljenega, provokatorskega tipa, kako se pomeri proti tej neverjetni, usposobljeni ženski, hkrati pa igrati Billie Jean, Steve pa Bobbyja Riggsa," je povedala. "Jasno je hkrati fascinantno in grozljivo, kako se je vse to razvilo in še vedno se zdi, kot da sanjamo dolgo nočno moro."

K. S.