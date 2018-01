Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Ruski režiser opozarja na nevarnost, ki jo lahko prinese slabo poznavanje človeških in kulturnih vrednost, saj je ljudi, ki teh zares ne ponotranjijo, lažje obvladovati. Foto: EPA Aleksander Sokurov se bo pri portretiranju Mussolinijeve osebnosti in osvetljevanju njegovega delovanja osredotočil na obdobje med letoma 1940 in 1945. Foto: EPA Dodaj v

Sokurov: Hitler bi lahko deloval tudi danes, ker je toliko ljudi, ki jih je mogoče manipulirati

Režiser pripravlja film o Mussoliniju

3. januar 2018 ob 09:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ruski cineast Aleksander Sokurov bo v sodelovanju z italijansko javno radiotelevizijo RAI posnel film o Benitu Mussoliniju. Kot pravi, bo v filmu fašističnega diktatorja primerjal z drugimi ključnimi figurami iz obdobja druge svetovne vojne, ob tem pa bo skušal priti do odgovorov, zakaj se je v zgodovini dogajala tako, kot se je.

Novi projekt je režiser, ki ga je Evropska filmska akademija decembra nagradila za življenjsko delo na področju režije, dramaturgije in fotografije, napovedal v pogovoru za italijanski dnevnik La Stampa.

Vpogled v pet let enega najhujših spopadov v svetovni zgodovini

Režiser filmov, kot sta Ruski zaklad iz leta 2002 in Faust iz leta 2011, se bo poglobil v obdobje med letoma 1940 in 1945. Uporabil bo zgodovinske filmske posnetke, ki pa jih bo s pomočjo računalniških tehnik predstavil na novo. "Strast do zgodovinskih dogodkov je v meni še vedno močna. Upam, da bodo gledalci po filmu razumeli, zakaj so se stvari razvile tako, kot jih poznamo," pravi Sokurov. Čeprav bo žarišče filma na Mussoliniju, bo italijanskega diktatorja primerjal z drugimi velikimi osebnosti, ki so tedaj krojili usodo sveta, od zaveznika italijanskega voditelja, Hitlerja, do Stalina in Winstona Churchilla.

Sokurov se boji, da obstaja v Evropi nevarnost za vzpon nove osebnosti Hitlerjevih razsežnosti. "Hitler bi lahko deloval tudi danes, ker je toliko ljudi, ki jih je mogoče manipulirati, ljudi, ki ne znajo brati in misliti, ki ne poznajo človeških in kulturnih vrednot in jih je zato mogoče obvladovati," je prepričan 66-letni Rus. "Danes se zanimamo samo za prihodnost. Ljudje iščejo kratkoročne rešitve, živijo izolirano kot v nekem velikem stanovanju, v katerem nihče ne pozna sosedov," še pravi.

Težji časi za evropske režiserje

V intervjuju je izrazil skrb tudi nad evropskim filmom. "Časi so se spremenili," meni. "Biti režiser je še posebej težko. Sredstev je vedno manj," je še dejal režiser. Po njegovem mnenju so ljudje na položajih izgubili občutek za človečnost.

