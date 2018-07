Sonja Prosenc in Olmo Omerzu v pričakovanju razglasitve zmagovalnega filma v Karlovih Varih

Eden najstarejših in najpomembnejših evropskih filmskih festivalov

7. julij 2018 ob 18:18

Karlovi Vari - MMC RTV SLO, STA

Na 53. mednarodnem filmskem festivalu v Karlovih Varih bodo podelili nagrade - med dvanajstimi filmi iz glavnega tekmovalnega programa sta filma Zgodovina ljubezni slovenske režiserke Sonje Prosenc in slovenska manjšinska koprodukcija Zimske muhe v režiji Olma Omerzuja.

Oba sta v tem češkem mestu doživela svetovno premiero.

Prikažejo okoli dvesto filmov

Na enem najstarejših in najpomembnejših evropskih filmskih festivalov vsako leto prikažejo okoli dvesto filmov, izbrani tekmovalni filmi v glavnem programu pa se potegujejo za veliko nagrado kristalni globus. Letos so jih ocenjevali irsko-škotski režiser in pisatelj Mark Cousins, hrvaška igralka Zrinka Cvitešić, italijanska producentka Marta Donzelli, češki filmski kritik in teoretik Zdenek Holy ter nizozemska režiserka Nanouk Leopold, navaja spletna stran festivala.

Sonja Prosenc na festivalu drugič

Zgodovina ljubezni Sonje Prosenc, ki se je v Karlovih Varih že predstavila leta 2014 s prvim celovečercem Drevo, sledi Ivi, ki med žalovanjem za materjo, umrlo v nesreči, odkrije njeno skrivno razmerje z opernim dirigentom Erikom. Njene predstave o družini se začnejo rušiti, kar ji omogoči, da ubeži bolečini in se raje prepusti jezi. Pogrezne se v popolnoma drugačen svet, kot ga je vajena, a ko preboli prvo razočaranje in občutek izdaje, ugotovi, da lahko z Erikom deli svojo izgubo. Film je nastal kot prva koprodukcija med Slovenijo, Norveško in Italijo, z avtorji in igralci iz vseh treh držav.

Film ceste o muhah

Omerzujev film Zimske muhe spremlja navihanega, samozavestnega Maro in malce čudaškega Heduša, ki se odpravita dogodivščinam naproti v ledena prostranstva. Na Slovenskem filmskem centru so ga označili za "film ceste o muhah, ki včasih brenčijo naokrog tudi sredi zime". Zgodba - preden se konča na policijski postaji - pripoveduje o izmuzljivih vezeh fantovskega prijateljstva in neukrotljivi želji po doživetjih. Film je nastal v češko-slovensko-poljsko-slovaški koprodukciji.

Poleg omenjenih slovenskih režiserjev so se za veliko festivalsko nagrado med drugim potegovali romunski film z angleškim naslovom I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians, ki ga podpisuje Radu Jude, družinska drama Suenjo Florianopolis argentinske režiserke Ane Katz ter The Fireflies Are Gone Kanadčana Sebastiena Piloteja. V tekmi za nagrade so bili tudi filmi iz programa dokumentarcev in iz sekcije Vzhodno od Zahoda.

Poklon Milošu Formanu

Letošnja izdaja festivala se je poklonila pred kratkim preminulemu češkemu režiserju Milošu Formanu. Odprla jo je njegova grenka komedija iz leta 1965 Plavolaskine ljubezni. Prav tako je nekaj skladb iz Formanovih filmov odmevalo na otvoritvenem koncertu v izvedbi Češkega narodnega simfoničnega orkestra pod taktirko Liborja Pešeka. Kristalni globus za izjemen umetniški doprinos k svetovni kinematografiji pa so letos namenili igralcu, režiserju, scenaristu, producentu in glasbeniku Timu Robbinsu ter producentu, scenaristu in režiserju Barryju Levinsonu.

Lani je kristalni globus za najboljši film pripadel meditativni drami o očetovstvu z angleškim naslovom Little Crusader češkega režiserja Vaclava Kadrnke.

N. Š.