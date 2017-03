Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Teden slovenske drame je osrednji festival uprizoritev slovenskih dramskih besedil, ki ga vsako leto s podporo ministrstva za kulturo in mestne občine Kranj organizira Prešernovo gledališče. Foto: RTV SLO Leta 2015 je Grumovo nagrado prejela Simona Semenič za besedilo sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije; za priznanje je nominirana tudi letos. Foto: www.sigled.org Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šopek najboljših novih besedil slovenske dramatike

Znani so nominiranci za nagrado Slavka Gruma za najboljše dramsko besedilo

2. marec 2017 ob 15:37

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Žirija za Grumovo nagrado 47. tedna slovenske drame je izbrala besedila, ki se potegujejo za priznanje: Razglednice ali strah je od znotraj votel od zunaj pa ga nič ni Simone Hamer, o jabolko, zlato Simone Semenič, Naše gledališče avtorja Roka Vilčnika, Ikarus, zgodba o poletu Roka Sande ter Fant, dekle in sivolasi gospod Vinka Möderndorferja.

Na natečaj, ki ga razpisuje Prešernovo gledališče Kranj v okviru Tedna slovenske drame, je prispelo 39 besedil, v konkurenci za nagrado pa so ostala še štiri, ki so bila nominirana na lanskem festivalu, so sporočili iz kranjskega gledališča.

Žirijo sestavljajo literarna zgodovinarka in profesorica na Filozofski fakulteti Mateja Pezdirc Bartol (predsednica), dramaturg Rok Andres, dramaturginja in teatrologinja Tatjana Ažman, literarni teoretik Gašper Troha in dramaturginja Klavdija Zupan.

Pluralnost idej in tem

"Najopaznejša značilnost letošnjega natečaja je njihova izrazita raznolikost, ki se kaže tako v dramski formi, dramskih vrstah oziroma žanrih, idejno-tematski zasnovi, jezikovnem izrazu, slogovnih elementih in uprizoritvenih konceptih, posledično dramska besedila nagovarjajo tudi raznoliko občinstvo," je med drugim zapisala žirija.

Ali avtorji razmišljajo o svojem občinstvu?

"Ne glede na formo, ali gre za klasična dramska besedila ali ne več dramska besedila, pa pri nekaterih avtorjih pogrešamo večjo misel na naslovnika, to je bralca oziroma gledalca. Najprej je tu vprašanje dejanja oziroma akcije, saj že zadnjih nekaj desetletij opažamo, da vztrajno izginja, vendar pa dramsko besedilo kljub pomanjkanju akcije potrebuje elemente, ki ohranjajo zanimanje bralcev, ki ustvarjajo napetost (...). Opaziti je tudi simptomatično slabo izpeljane konce. Drugo vprašanje pa zadeva dialog z bralcem. Nekatera dela skorajda ne zahtevajo njegovega dejavnega sodelovanja pri opomenjanju besedila, dialoga z bralcem praktično ni, saj že dobi napisano, kaj je prav in kaj narobe," meni žirija.

Prešernovo gledališče Kranj je letos že peto leto zapored razpisalo tudi natečaj za mladega dramatika. Žirija v isti sestavi je v svojem poročilu o letošnjih prispelih dramskih besedilih v tem sklopu zapisala, da je razveseljivo dvoje: da število del narašča, hkrati pa je opaziti dvig kakovosti.

Pozornost žirije so zaradi različnih kakovostnih elementov pritegnila naslednja prispela besedila Lahko bi bilo, ampak ni Ize Strehar, Zaton srednjega razreda Katje Perat, Ujeti trenutek Nike Švab in Lahko noč družina Ajdina Huzejrovića.

Dobitnika nagrade Slavka Gruma in nagrade za mladega dramatika bosta razglašena na sklepu 47. tedna slovenske drame 8. aprila.

A. J.