Šopek najlepše slovenske poezije zadnjega leta

Znani so nominiranci za Veronikino nagrado

3. avgust 2017 ob 12:35

Celje - STA

V ožji izbor za Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko je žirija urstila pet knjig: V suhem doku Veronike Dintinjana, Vmes Barbare Korun, Vrata nepovrata Borisa A. Novaka, Svet in svet Gregorja Podlogarja ter Mah in srebro Iztoka Osojnika.

Nagrajenca bodo 29. avgusta razglasili v Celju.

Poezija (še vedno) nosilka ključnih sporočil

Zbirka Veronike Dintinjana V suhem doku je izšla pri Lud Literatura. Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, pesničin izvrstni prvenec Rumeno gori grm forzicij izpred skoraj desetletja ni bil izjema, pesniška muha enodnevnica, česar ne bi moglo nič potrditi bolje kot druga zbirka V suhem doku. Pesnica v njej ponovi vajo skrbnega izbiranja besed, ki bi karseda nazorno in natančno opisale bivanjsko izkušnjo, kar včasih spominja na skorajda obredno posvečenost ubesedovanju. Pesmi brez izjeme med vrsticami sporočajo, da poezija še lahko govori pomembne, celo ključne stvari.



Bivanjska poezija Barbare Korun

O pesniški zbirki Barbare Korun Vmes, ki je izšla pri Centru za slovensko književnost, je žirije zapisala, da je temeljna odlika pesniških postopkov v njej učinkovita demistifikacija "padlega sveta naše faktičnosti" in obenem vzpostavitev strukture, ki očara in prepriča s trdnostjo in zaokroženostjo svoje notranje zgradbe. Čeprav pesmi, nanizane po vrsti, niso razvrščene v tematske sklope, je struktura zbirke kristalna, a ne na račun njene enigmatične razsežnosti.



Epska pesnitev za 21. stoletje

Vrata nepovrata Borisa A. Novaka, ki so izšla pri založbi Goga, po mnenju žirije predstavljajo mojstrski unikum v moderni slovenski književnosti in nedvomno pesnikov opus magnum. "Za naš apokaliptični čas in sofisticirano tehno-modernizirani svet se ep izkaže za še kako vmeseno in živo pesniško obliko postavljanja po robu nasilju zgodovine in krutosti pozabe. Vrata nepovrata so skozi vse tri knjige od Zemljevidov domotožja, Časa očetov in Bivališča duš napisana z eruditsko lucidnostjo in pretkana z obsežnim pesnikovim poznavanjem in spretnim obvladovanjem pesniških oblik."



Ludizem, ki skriva globljo melanholijo

Podlogarjeva pesniška zbirka Svet in svet je izšla pri LUD Šerpa. Kot je zapisala žirija, je Podlogarjev poetični odtis skozi celoten njegov opus modernistično ludistični, na prvi pogled lahkotno igriv, a pod prvo plastjo nanosa razkriva resnoben, melanholičen, razbolel, zagoneten, nemiren značaj. Tako živahnost, v svojem bistvu živost, prinaša tudi zbirka Svet in svet, v kateri avtorjev glas na novo zazori v poskusu, da bi skozi igro besed prikazal agonične podobe sodobnosti, ki jo zaznamujejo tehnologija, površna naglica, surovi medčloveški odnosi, vse skupaj na ozadju odsotnosti velikih idej na horizontu.



Prvi dialog med živim in mrtvim pesnikom

Osojnikova zbirka Mah in srebro je izšla pri založbi eBesede. Po mnenju žirije je večino Osojnikovih pesniških knjig mogoče proglasiti za svojevrsten literaren, političen, polemičen in potemtakem tudi dialoško-poetičen eksperiment z marsičim, tudi z drugimi poezijami. A doslej še nobena izmed njih ni bila zasnovana kot izrecen dialog med živim in mrtvim pesnikom.

Nominirane naslove je izbrala žirija v sestavi pesnik Ivan Dobnik (predsednik), kritičarka Jelka Kernev Štrajn ter in novinarska in kritičarka Mojca Pišek.

Eno ključnih nagrad za poezijo v državi, vredno 4000 evrov bruto, podeljuje Mestna občina Celje. Dodana ji je posebna občinska mesta listina, so sporočili s Fit media, ki je pobudnik in organizator nagrade.

Podelitev Veronikine nagrade 2017, zlatnika poezije, tega letos prejme Andrej Brvar, in male Veronike bo 29. avgusta v Narodnem domu v Celju.

Lani je Veronikino nagrado prejela pesnica in prevajalka Ana Makuc za prvenec Ljubica Rolanda Barthesa, zlatnik poezije pa pesnik, pisatelj in urednik Marko Kravos.

A. J.