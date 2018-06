Šopek tulipanov kralja kiča si bo moral najti drugo lokacijo

Delo Jeffa Koonsa ne bo stalo na sprva načrtovanem mestu

1. junij 2018 ob 15:09

Pariz - MMC RTV SLO

Večmesečna polemika je zaključena – monumentalna skulptura v obliki šopka tulipanov, ki jo je zasnoval ameriški umetnik Jeff Koons in se z njo hotel pokloniti žrtvam terorističnih napadov v Parizu leta 2015, ne bo stala pred Muzejem moderne umetnosti in umetnostnim središčem Palais de Tokyo.

Nasprotniki Koonsevega projekta so v drugi polovici leta 2017 sprožili javno polemiko in pariške mestne oblasti pozvali, naj ne odobrijo postavitve skulpture Bouquet of Tulips (slov. Šopek tulipanov). Tako se je več kot 20 francoskih umetnikov, lastnikov galerij in uradnikov podpisalo pod javno pismo, s katerim so na mestne oblasti naslovili poziv, naj te dobrih deset metrov visoke in osem metrov široke stvaritve ne postavijo.

V iskanju novega mesta za Šopek

Po več mesecev trajajoči polemiki je zdaj francosko ministrstvo za kulturo opustilo načrt postavitve skulpture na tej lokaciji. "Večkrat sem govorila s Koonsem; polemiko želimo pustiti za seboj," je francoska ministrica za kulturo Françoise Nyssen dejala za časopis Le Figaro.

Po novem naj bi bilo delo postavljeno na "priljubljenem in vidnem mestu, kjer bodo lahko vsi deležili na njej," je še dejala ministrica. Novo postavišče naj bi dorekli predstavniki ministrstva za kulturo in mesta Pariz.

Koons, sicer znan kot kralj kiča in nekdanji mož pornografske zvezdnice Ciccioline, je skulpturo zasnoval na željo Jane Hartley, nekdanje veleposlanice ZDA, ki je na ta način želela podpreti Francijo. "Šopek tulipanov je bil ustvarjen kot simbol spomina, optimizma in zdravljenja po grozljivih dogodkih, ki so se zgodili v Parizu pred enim letom," je v predlanski izjavi za medije zapisal umetnik.

Bahava in samoljubna narava kipa

Toda kritiki predlaganega projekta so letošnjega januarja nasprotovali podobi živahnih barv, ki so ji očitali tudi pretirano bahavo in samoljubno naravo. Izpostavili so še, da je bil Koons sicer v 80. letih minulega stoletja briljanten in domiseln, danes pa je predvsem simbol industrijske umetnosti, ki je zgolj spektakularna in spekulativna.

Izpostavili so tudi vprašanje financiranja skulpture v višini 4,3 milijona ameriških dolarjev. Februarja se je oglasil še strokovni odbor francoskih umetnostnih galerij, ki je objavil izjavo, v kateri je zahteval, da se umetnikovo darilo njihovi državi postavi na kako drugo mesto.

Koons "se je naredil Francoza" in ne komentitra

Produkcijska družba Noirmontartproductions, ki sta ga ustanovila Jérôme in Emmanuelle de Noirmont, stoji za načrtovanimi Koonsevimi tulipani. Predstavniki produkcijske družbe niso komentirali odločitve francoskega ministrstva za kulturo, ki sicer upravlja umetnostno središče Palais de Tokyo.

V januarski izjavi za javnost so zapisali, da je izbira mesta pred Palais de Tokyo "rezultat dolgega obdobja razmišljanja, ki je trajalo od pomladi do jeseni 2016". Tudi Jeff Koons ni bil pripravljen komentirati te sveže odločitve ministrstva, da njegovi tulipani niso primerni za dotično lokacijo.

P. G.