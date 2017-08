Sosednje regije podpirajo kandidaturo Lendave za EPK 2025

Kulturni turizem kot adut in prihodnost območja

26. avgust 2017 ob 10:37

Lendava - MMC RTV SLO, STA

Na strokovnem posvetu Kandidatura za EPK 2025 – izzivi in priložnosti v kulturnem turizmu so v Lendavi vzpostavili platformo za čezmejno povezovanje.

Lendava ima za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture (EPK) podporo sosednjih regij, so ugotavljali na strokovnem srečanju predstavnikov prijateljskih mest Lendave in naravnih zdravilišč iz sosednjih pokrajin Avstrije, Madžarske in Hrvaške, kjer so pripravljeni podpreti Lendavo pri pripravah na skupno kandidaturo za EPK.

Na posvetu v lendavski mestni hiši so se pogovarjali o kulturnem turizmu kot adutu in prihodnosti Lendave, na strokovnem srečanju z naslovom Kandidatura za EPK 2025 - izzivi in priložnosti pa konkretno o sodelovanju pri projektu EPK, ki ima očitno veliko podporo.

Župan občine Lendava Anton Balažek je po konferenci povedal, da so dosegli namen, potem ko so si po napovedi za kandidaturo vzeli leto dni časa, da so pripravili strategijo in jo dali v javno obravnavo, postavili jasno platformo, zdaj pa je bila priložnost, da si s potencialnimi partnerji izmenjajo stališča.

"Mislim, da je bil posvet uspešen, prišli so ugledni predstavniki iz avstrijske Štajerske, Medžimurja, Madžarske in Slovenije, podpira nas tudi Mestna občina Murska Sobota. Zato mislim, da je to velik korak naprej in če smo lani govorili o nečem, kar je mogoče preveč optimistično, letos govorimo o tem, da je to hrabro, ampak realno, in prepričan sem, da bomo prihodnje leto govorili tudi, da je lepo in vredno truda," je povedal Balažek.

Priložnost za mlade, pomemben korak naprej

Tudi svetovalec pri projektu lendavske kandidature Mitja Čander meni, da se je odločitev na začetku morda zdela nadrealistična, zdaj pa postaja vedno bolj realistična. Posvet je po njegovem dokazal, da je interes v širši regiji zelo velik in da vsi iščejo nove priložnosti, da je razvoj regije lahko prepleten s kulturo v širšem pomenu, da je to posebna priložnost za mlade in da je to zelo pomemben korak naprej.

"Teh ljudi danes ne bi bilo tu, če bi bila ideja nora ali prismuknjena. Ravno obratno, mislim, da je Evropa v resnici sestavljena iz podobnih manjših mest in iz regionalnih zgodb, zato ima Lendava tukaj zelo močno možnost, da postane nekakšen generator razvoja oziroma lahko povezuje različne zgodbe," je povedal Čander in dodal, da je treba razvijati mednacionalne in medetnične odnose, Lendava pa je mesto, ki lahko v teh zgodbah pokaže neko pot naprej.

Po besedah predstavnika Svetovne turistične organizacije Marjan Hribarja je kultura ena od najbolj konkurenčnih dejavnosti v posameznih turističnih destinacijah, zato je Evropa še vedno vodilna makroregija svetovnega turizma.

"In če pogledamo manjše kraje, se strmo vzpenjajo. Lendava se že sedaj zelo strmo vzpenja na lestvici najbolj obiskanih slovenskih krajev, letno je tu čez 130.000 nočitev, letos bo samo stolp Vinarium obiskalo 150.000 ljudi, kar ga uvršča že na tretje mesto med turističnimi znamenitostmi v Sloveniji," pravi Hribar.

Po njegovih besedah so tako stolp kot druge dejavnosti v Lendavi tesno prepleteni s kulturo in je cela zgodba usmerjena v odprtost, ki se kaže na vsakem koraku, odprtost v štiri države, štiri kulture, kar se odslikava v turističnih izdelkih, kulinariki, vinih in doživetjih. Zato tudi sam verjamem v uspeh kandidature, kar bi trajnostno zaznamovalo razvoj turizma, je še dodal Hribar.

A. K.