Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po besedah Tadeja Korena iz Fundacije Poti miru v Posočju je današnja konferenca nov dokaz, da se države iz Vzhodne Evrope zelo zanimajo za zgodovino prve svetovne vojne in za dogodke, ki so se dogajali ob reki Soči. Foto: BoBo V zadnjem času obiskuje različne lokacije nekdanje soške fronte vedno več obiskovalcev iz Vzhodne Evrope. Foto: MMC / Ana Svenšek Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Soška fronta, zgodovinski nauk za celotno Evropo

Na mednarodni konferenci v Novi Gorici o bojiščih prve svetovne vojne

25. april 2017 ob 21:09

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Nova Gorica je danes gostila mednarodno konferenco z naslovom Od Soče do Višegrada. Prva svetovna vojna iz srednjeevropske perspektive. Udeleženci so se na njej lahko seznanili z obdobjem evropske zgodovine, ki pa je na številnih področjih še precejšnja neznanka.

Konferenco, ki je potekala pod okriljem predsedovanja Poljske Višegrajski skupini, so skupno organizirala veleposlaništva Poljske, Češke, Slovaške in Madžarske ter poljski častni konzulat v Novi Gorici v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, Univerzo v Novi Gorici in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Kot je ob robu dogodka pojasnila Petra Svoljšak iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti, so se konference udeležili zgodovinarji, ki se ukvarjajo s soško fronto in prvo svetovno vojno. Ugledni strokovnjaki iz Madžarske, Češke, Poljske, Slovaške in Slovenije so tako predstavili svoje izsledke raziskovanja te vojne, od usod posameznih narodov v avstro-ogrski vojski, soške fronte in preboja pri Kobaridu do beguncev, morale in nacionalnega vprašanja.

Bratomorna vojna

Kot so pojasnili na poljskem veleposlaništvu, se v prvi svetovni vojni vojaki "niso vedno bojevali za svojo stvar, temveč pogosto proti prijateljskim narodom ali pa celo proti svojim rojakom". "Vojna, ki je terjala na milijone človeških žrtev in v kateri je bil uničen velik del naše regije, pa je vplivala na nastanek novih držav in obnovo starih, predvsem pa privedla do konca nadvlade tujih cesarstev na tem področju."

Po stotih letih živimo v Srednji Evropi v obdobju miru, naši narodi so svobodni, kar je temelj za njihov nadaljnji nepretrgan razvoj. To ne bi bilo mogoče brez srednjeevropskega sodelovanja, ki je eden izmed pogojev za zagotavljanje današnjih razmer, so še zapisali v vabilu na konferenco.

Po besedah Tadeja Korena iz Fundacije Poti miru v Posočju je današnja konferenca nov dokaz, da se države iz Vzhodne Evrope zelo zanimajo za zgodovino prve svetovne vojne in za dogodke, ki so se dogajali ob reki Soči. Ob tem je poudaril, da je poslanstvo Poti miru prav to - da spominja in opominja na dogodke ob Soči.

Vse več turistov z Vzhoda

"Posebej nam je v zadnjem obdobju v interesu, da se prepoznava in širi v države Vzhodne Evrope, poleg Madžarske, Poljske, Češke in Slovaške, v zadnjem času tudi Ukrajine," je dodal. V zadnjem času obiskuje različne lokacije nekdanje soške fronte vedno več obiskovalcev iz teh držav, več jih je tudi v informacijskih centrih, je še povedal Koren.

Velik porast obiskovalcev pričakujejo ob koncu letošnjega leta, ko se bodo spomnili na stoto obletnico preboja pri Kobaridu in s tem konca soške fronte, pa tudi prihodnje leto, ko se bo celotna Evropa spomnila na stoletnico konca velike vojne.

A. J.