Šostakovič v izvedbi violončelista Jiapenga Nieja in slovenskih filharmonikov

V gosteh znova priznana kitajska glasbenika

11. julij 2017 ob 11:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po treh letih ljubljanski festival vnovič gosti kitajskega violončelista Jiapenga Nieja, ki bo nastopil s slovenskimi filharmoniki, vloga dirigenta pa je pripadla Zhangu Guoyongu, ki je bil prav tako že leta 2014 gost tega festivala.

V okviru Ljubljana festivala je napovedan koncert slovenskih filharmonikov, ki bodo tokrat gostili 28-letnega violončelista Jiapenga Nieja (Džjapheng Nje). Repertoar drevišnjega koncerta v Slovenski filharmoniji sestavljajo dela Dmitrija Šostakoviča (1906-1975).

Kot piše v programski knjižici festivala, bo na koncertu mogoče prisluhniti Šostakovičevi Introdukciji iz baleta Zlata doba, njegovemu prvemu Koncertu za violončelo in orkester v Es-duru ter Simfoniji št. 5. v d-molu.

Iz rodne Kitajske v Singapur in Nemčijo

Jiapeng Nie je študij končal na Nacionalni univerzi v Singapurju ter na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Hamburgu, kjer je študiral pri profesorjih, kot sta Arto Noras in Niklas Schmidt.

Nie je odraščal v glasbeni družini, kjer se je začel klavir učiti že pri štirih letih - in čeprav so pričakovali, da bo šel po očetovih stopinjah in postal violinist, se je odločil za čelo. Med drugim je študiral tudi pri priznanem violončelistu Li-Wei Qinu (Li-Vej Čjin), med drugim piše kitajski spletni portal Standard Artists Management.

Pod taktirko umetniškega vodje Šanghajske opere

Orkester Slovenske filharmonije, ki se ponaša s 300-letno tradicijo, koncertira na svojih abonmajskih koncertih, matinejah za otroke, priložnostnih koncertih in gostovanjih v evropskih kulturnih središčih, ZDA ter na Japonskem z nastopi na pomembnih mednarodnih festivalih.

Drevi jim bo dirigiral profesor in vodja oddelka za dirigiranje na glasbenem konservatoriju v Šanghaju ter umetniški vodja Šanghajske opere Zhang Guoyong (Džang Kuojung), ki ga je Ljubljana festival - prav tako kot mladega violončelista - gostil že pred tremi leti.

Drevišnji koncert v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji se začne ob 20. uri.

P. G.