Sound Explicit: med surovostjo in ekspresivnostjo, ljudskim zvokom in rockovsko melodiko

Uvod z duom in triem

3. september 2018 ob 13:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Galerija Jakopič v Ljubljani dva večera svoj prostor odstopa raziskovanju zvočnih eksperimentalnih performansov, ki jih 16. leto prinaša festival Sound Explicit.

Letošnji cikel bo postregel s petimi koncerti mednarodno uveljavljenih izvajalcev, zapisanih neodvisnemu raziskovanju in kreativnemu ustvarjanju na področju zvočnih umetnosti. Začelo se bo nocoj ob 20.00 z nastopi Primoža Sukiča, Podgornik/Kummer dua ter Drašler/Jackson/Thompson tria.

Sukič, ki se pri ustvarjanju posveča širitvi izraznih zmožnosti klasične in električne kitare, je dejaven v številnih zasedbah, pred dvema letoma pa je izdal prvo samostojno zgoščenko Splitting. Njegovemu nastopu bo sledil duet, ki ga sestavljata slovenska saksofonistka Pia Podgornik ter bobnar in skladatelj Tancrede D. Kummer. Njuna glasba z uporabo široke palete razširjenih tehnik ter s pomočjo melodičnih elementov združuje surovost in ekspresivnost, ki sega od minimalizma prek avantgardnega džeza in math metala do svetovne obredne glasbe.

Večer sklepa trio, ki ga sestavljajo slovenski bobnar Vid Drašler in v Londonu živeča glasbenika, klarinetist Tom Jackson in kitarist Daniel Thompson. Vsi trije delujejo na področju improvizirane glasbe in redno koncertirajo doma in v tujini. Drašler je sodeloval tudi v več gledaliških projektih in z zasedbo Kombo Zlatka Kaučiča.

Z več kot desetimi inštrumenti in prav toliko glasbenimi oblikami

Torkov večer cikla bo rezerviran za zasedbo Širom ter madžarski A.M.P. Trio. Vodilo prekmursko-tolminsko-kraške naveze Širom je prepletanje raznolikega glasbenega izročila in pristopov ter čiste muzikalno rokodelske domišljije. Iztok Koren, Samo Kutin in Ana Kravanja uporabljajo več kot deset inštrumentov in vsaj toliko glasbenih oblik, s katerimi ustvarjajo samosvoj slogovno homogen izraz, razpet med polja ljudske glasbe in sodobnih akustično rokerskih meditacij.

A.M.P. Trio je skupina mladih glasbenikov, ki po slogu spominjajo na velikane džeza, kot sta Mihaly Dresch in Istvan Grencso. Kot predstavniki mlajše madžarske džezovske generacije odkrivajo nove smernice improvizirane glasbe. Trio plete tiho frenetičnost klavirskih linij Mateja Pozsarja, podprto z bobni Szilvesztra Miklosa in prefinjeno igro basista Petra Ajtaija, ki ustvarjajo svoboden zvok in zrelo improvizacijo.

V Balassijevem inštitutu bo pred torkovim koncertom ob 14. uri potekal tudi pogovor s člani zasedb Širom ter A.M.P. Trio, ki ga bo moderiral Luka T. Zagoričnik.

