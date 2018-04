Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Režiserka in animatorka Špela Čadež spada med mednarodno najbolj uspešne slovenske avtorice, ki je za svoje delo prejela že sto mednarodnih in domačih nagrad ter nominacij. Foto: BoBo Sorodne novice Od skice do filma: 11 let slovenskega animiranega filma Dodaj v

Špela Čadež

13. april 2018 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Položaj kratkega filma je zapostavljen po vsem svetu, pri nas pa še posebej. To se mi zdi škoda, saj je oblika kratkega filma zelo lepa: obstajajo zgodbe, ki ne potrebujejo 90 minut, da bi bile učinkovite, in pa seveda tehnike, za katere potrebuješ deset let, da prilezeš do dveurne dolžine.

