Spet je tu Pocestnica, "ready-made" galerija na prostem

Vsakdanji elementi mesta povzdignjeni na raven umetnin

14. julij 2017 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljano se je vrnila galerija na prostem Pocestnica, ki v igrivem duhu Marcela Duchampa z močjo domišljije spreminja vsakdanje elemente Ljubljane v vrhunska umetniška dela.

Vrata ljubljanske Pocestnice se bodo odprla danes ob 18.00 na Trgu francoske revolucije. Obiskovalci se bodo med petkom in nedeljo lahko udeležili petih vodenih ogledov, ki bodo vključevali interaktivna umetniška dela, spontane performanse in vznesene debate o sodobni umetnosti, so sporočili iz skupine LJUD, kjer so zapisali: "Pocestnica je način opazovanja. Je proces odkrivanja vzorcev v kaotičnem svetu. Je ustvarjanje smisla v pokrajinah banalnosti. V igrivem duhu Marcela Duchampa je Pocestnica eksperiment transformacije vsakdana z močjo domišljije."

"Ready-made" galerija na prostem odkriva že obstoječe koščke mesta (korita za rože, razbrzdane fasade hiš, prometne znake ...) in jih s preimenovanjem in pripisovanjem avtorstva in umetniških konceptov spreminja v umetniške objekte - razstavlja kipe, slike ter interaktivne inštalacije znanih in neznanih, resničnih in izmišljenih umetnikov.

Sproščen dialog o sodobni umetnosti

Na vodenih ogledih galerijski "kustos" skupaj s svojo hostesniško ekipo v galerijsko zbirko vključi tudi nepričakovane "performanse" nič hudega slutečih mimoidočih. Sproščen dialog o sodobni umetnosti, začinjen s humorjem in presenetljivimi podrobnostmi iz sveta umetniških elit, komentira tako urbani javni prostor kot konvencije sodobnih galerijskih praks. Obiskovalci imajo po ogledu ob kozarcu vina tudi sami možnost v zbirko prispevati novoodkrita umetniška dela - razstava teh del pa je letošnja pocestniška posebnost.

Pocestnica je mrežni projekt, ki povezuje "mesta-kot-galerije" po vsem svetu (Maribor - Slovenija, Chalon sur Saone - Francija, Bialystok - Poljska, Gradec – Avstrija, Gvačeon - J. Koreja, Mons - Belgija, Terschelling - Nizozemska, Norwich – Velika Britanija, Budimpešta - Madžarska, Modena - Italija itd).

Pocestnico v Ljubljani sofinancira Turizem Ljubljana. Letošnja pocestniška posebnost je razstava pocestniških umetniških del, ki so jih v ljubljansko galerijo prispevali njihovi obiskovalci.

Predstavo o tem, kako so videti vodeni ogledi, lahko dobite z ogledom priloženega posnetka.

A. K.