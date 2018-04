Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tekmovalni spored sta danes na tiskovni konferenci razkrila programski vodja Thierry Fremaux in predsednik festivala Pierre Lescure. Foto: Reuters Cannes se že od leta 2003 ni odprl s filmom v španščini: takrat je čast pripadla Pedru Almodovarju in njegovi Slabi vzgoji. Letos je to uspelo iranskemu režiserju. Foto: IMDb Po izletu v svet Netflixa bo BlacKKKlansman prvi celovečerec Spika Leeja po Chi-Raqu iz leta 2015. Gre za priredbo istoimenske detektivke (in resnične zgodbe!) o agentu, ki se mora infiltrirati v svojo lokalno enoto kukluksklana. Ker gre za film Spika Leeja, si lahko predstavljamo, da se ne bo izogibal vzporednicam z aktualno ameriško družbo in gibanjem Black Lives Matter. Igrajo: Adam Driver, Topher Grace, v glavni vlogi pa se bo predstavil sin Denzla Washingtona, John. Foto: Reuters Predsednica glavne žirije je letos Avstralka Cate Blanchett, medtem ko bo Benicio del Toro na čelu žirije za nagrado Un Certain Regard. Foto: Reuters Christopher Nolan bo uvedel posebno projekcijo Kubrickove Odiseje v vesolju na 70-milimetrskem filmskem traku. Film namreč letos praznuje okroglih petdeset let. Foto: IMDb Dodaj v

Spike Lee in Jean-Luc Godard v tekmovalnem sporedu Cannesa

Znani so filmi tekmovalnega programa v Cannesu

12. april 2018 ob 15:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ugibanj je uradno konec: organizatorji festivala v Cannesu so danes razkrili 18 filmov in njihovih avtorjev, ki se bodo maja potegovali za zlato palmo, eno najpetičnejših filmskih nagrad na svetu.

Letošnji festival, že 71. po vrsti, bo na francoski rivieri potekal med 8. in 19. majem. V tekmi za nagrado sta med drugim iranski režiser Jafar Panahi in ruski režiser Kiril Serebrenikov, ki sta vsak v svoji domovini trn v peti oblastem. Panahi bo v Cannesu zastopan s filmom Three Faces, Serebrenikov pa s filmom Leto, ki tematizira podzemno rokenrol sceno v Sovjetski zvezi. (Direktor festivala je Iran in Rusijo javno pozval, naj avtorjema dovolita udeležbo na festivalu.)

Zaman smo upali na ...

Glede na izbor filmov v tekmovalnem programu analitiki Cannesa že govorijo o tokratni močni politični angažiranosti 71. festivala. Marsikdo je sicer pričakoval, da bomo videli nove celovečerce Larsa von Trierja, Mika Leigha in Terryja Gilliama, ki je menda naposled dokončal svojo mukotrpno produkcijo Don Kihota. (Filma na festivalu ne morejo predvajati zato, ker je režiser v sodnem sporu z enim izmed svojih finančnih podpornikov.) Spomnimo se tudi, da so Von Trierju leta 2011, ko se je oklical za "nacija", odrekli dobrodošlico na festivalu - a številni so upali, da bo novi film The House That Jack Built pomenil njegovo vrnitev v Cannes.

Otvoritveni film letos tudi tekmuje

Festival bo odprl Asghar Farhadi s filmom Todos lo saben (Everybody Knows). Psihološka srhljivka, v kateri poleg Penelope Cruz in Javierja Bardema nastopa tudi argentinski zvezdnik Ricardo Darin, je zgodba o ženski, ki se iz Buenos Airesa z družino vrne v svojo rojstno vas nekje v Španiji. V srcu zgodbe so, kot je za režiserja značilno, teme družine, medsebojnih vezi in (ne)moralnih odločitev, film pa je opisan tudi kot "režiserjev najvelikopoteznejši projekt v karieri".

S filmom BlacKKKlansman o temnopoltem detektivu, ki se vtihotapi v kukluksklan, prihaja v Cannes Spike Lee; prav od njega pričakujemo enega izmed najprovokativnejših prispevkov k festivalu. Lahko si predstavljamo, da se režiser ne bo izogibal vzporednicam z aktualno ameriško družbo in gibanjem Black Lives Matter. Italijanski režiser Matteo Garrone (gotovo se spominjate njegove Gomorre) se bo predstavil z "urbanim vesternom" Dogman. Med starimi znanci je Jean-Luc Godard s filmom Le livre d'image, ki je videoesej v maniri številnih mojstrovih novejših del.

Tri od osemnajstih

Med nominiranimi za zlato palmo so tri ženske - Eva Husson (Girls Of The Sun), Nadine Labaki (Capernaum) in Alice Rohrwacher (Lazzaro felice). To je točno toliko kot lani, ko je premajhno zastopanost avtoric glasno kritizirala članica žirije Jessica Chastain. Letošnjo žirijo bo vodila avstralska igralka Cate Blanchett.

Netflix: na diskvalifikacijo iz tekmovalnega sporeda odgovorili z bojkotom

V Cannesu pa letos ne bodo na ogled filmi v produkciji Netflixa. Direktor festivala Thierry Fremaux je pred časom napovedal, da glede na to, da Netflix ne zagotavlja distribucije po francoskih kinematografih, njihovi filmi ne morejo biti uvrščeni v tekmovalni program. Tema je burila duhove že lani, vodstvo Netflixa pa se je tokrat sklenilo odzvati: tik pred zdajci so odločili, da s svojimi filmi ne želijo sodelovati v nobeni izmed netekmovalnih sekcij festivala, če že v tekmovalni ne morejo.

Filmi letošnjega festivala

Tekmovalni spored

Everybody Knows (r. Asghar Farhadi)

At War (r. Stéphane Brizé)

Dogman (r. Matteo Garrone)

Le Livre d’Image (r. Jean-Luc Godard)

Asako I & II (r. Ryusuke Hamaguchi)

Sorry Angel (r. Christophe Honoré)

Girls of the Sun (r. Eva Husson)

Ash Is Purest White (r. Jia Zhang-Ke)

Shoplifters (r. Hirokazu Kore-eda)

Capernaum (r. Nadine Labaki)

Burning (r. Lee Chang-Dong)

BlacKKKlansman (r. Spike Lee)

Under the Silver Lake (r. David Robert Mitchell)

Three Faces (r. Jafar Panahi)

Cold War (r. Pawel Pawlikowski)

Lazzaro Felice (r. Alice Rohrwacher)

Yomeddine (r. AB Shawky)

Leto (L’Été) (r. Kiril Serebrenikov)

Tekmovalni spored za nagrado Un Certain Regard

Angel Face (r. Vanessa Filho)

Border (r. Ali Abbasi)

El Angel (r. Luis Ortega)

Euphoria (r. Valeria Golino)

Friend (r. Wanuri Kahiu)

The Gentle Indifference of the World (r. Adilkhan Yerzhanov)

Girl (r. Lukas Dhont)

The Harvesters (r. Etienne Kallos)

In My Room (r. Ulrich Köhler)

Little Tickles (r. Andréa Bescond in Eric Métayer)

My Favorite Fabric (r. Gaya Jiji)

On Your Knees, Guys (Sextape) (r. Antoine Desrosières)

Sofia (r. Meyem Benm’Barek)

Poročali smo že, bodo zunaj tekmovalnega sporeda med drugim predvajali najnovejši spektakel iz franšize Vojna zvezd. Obzgodba Solo bo premiero doživela deset dni, preden jo bomo lahko videli v naših kinematografih. Christopher Nolan bo uvedel posebno projekcijo Kubrickove Odiseje v vesolju na 70-milimetrskem filmskem traku.

A. J.