Spike Lee se vrača k filmu, ki ga je izstrelil med cenjene cineaste

Premiera serije bo konec novembra

9. avgust 2017 ob 18:12

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Spike Lee je ob 60. jubileju sklenil, da ga počasti z vrnitvijo k svojim filmskim začetkom. Še enkrat se bo namreč lotil zgodbe, ki mu je tlakovala uspešno kariero - komedije Mora ga imeti (She's Gotta Have It), ki jo bo za Netflix priredil v serijo.

Mora ga imeti je Leejev celovečerni prvenec, ki ga je posnel po lastnem scenariju in s skromnim proračunom, z njim pa si je prislužil pohvalne kritike in začetek dolge in uspešne filmske kariere. Zgodba pripoveduje o Noli Darling, umetnici iz Brooklyna (v filmu jo je igrala Tracy Camilla Johns), ki je tik pred 30. rojstnim dnem in se še vedno išče. Razdvojena je med prijatelji, delom in tremi ljubimci - nekdanjim manekenom Greerom Childsom, ki si želi postati priznani umetnik, finančnim svetovalcem Jamiejem Overstreetom in baletnikom Marsom Blackmonom.

Film ni bil le prelomno delo v Leejevi karieri, temveč tudi v širšem pogledu temnopoltih filmskih umetnikov, saj je pripomogel k drugačnemu predstavljanju Afroameričanov na platnu. Kot je zapisal New York Times, zdaj niso bili več upodobljeni le kot zvodniki ali prostitutke, ampak inteligentni člani družbe. Nolina vloga je revolucionirala tudi ponazarjanje žensk, saj je z menjavanjem partnerjem pokazala, da je v tovrstnem izbiranju enako svobodna kot nasprotni spol. Obenem njen glas predstavlja borbo temnopolte ženske v Ameriki s tedanjimi družbenimi pritiski.

Kako je Lee postal "temnopolti Woody Allen"

Spike Lee je s filmom Mora ga imeti (She's Gotta Have It) pozornost javnosti in filmskega sveta pritegnil leta 1986. Pronicljiva nizkoproračunska komedija je Leeju prinesla nagrado za najboljšega mladega režiserja v Cannesu in pa ameriško nagrado spirit za najboljši igrani celovečercec ter nagrado nove generacije Združenja filmskih kritikov v Los Angelesu. V New York Timesu so ga tedaj poimenovali kar "temnopolti Woody Allen".

V novi različici bo Lee zgodbo povedal v desetih delih, serijo pa bodo na Netflixu predvajali 23. novembra. Lee bo režiser ter izvršni producent prve serije, ki jo bo za televizijo v celoti ustvaril sam, navaja Ansa. V vlogi Nole Darling bo nastopila DeWanda Wise, njene tri ljubimce pa bodo igrali Cleo Anthony (Greer Childs), Lyriq Bent (Jamie Overstreet) in Anthony Ramos (Mars Blackmon).

