Splavitev filmskega festivala v Trstu, na krovu tudi več slovenskih stvaritev

Trije slovenski filmi v tekmovalnem programu

20. januar 2017 ob 11:12

Trst - MMC RTV SLO/STA

Začenja se filmski festival v Trstu, na katerem bo na ogled tudi več slovenskih filmov, med drugim Nočno življenje Damjana Kozoleta, Srečno, Orlo! Sare Kern, Houston, imamo problem! Žige Virca in restavrirana različica Doline miru.

28. filmski festival v Trstu bo odprla slovaško-češka koprodukcija Jana Hrebejka Učiteljica, sklenil pa film Emirja Kusturice On the Milky Road (Na mlečni poti). V njem igra Monica Bellucci, ki so ji namenili festivalsko nagrado Eastern Star Award. Nagrado vsako leto podelijo posamezniku, ki s svojim delom v filmu poveže Evropo z Vzhodom. Tržaški filmski festival bo potekal do 29. januarja, podelitev nagrad bo dan prej, se pravi v soboto.

Natančen program 28. filmskega festivala v Trstu si lahko pogledate tukaj.



Na festivalu vsako leto poteka tudi koproducentsko srečanje When East Meets West, na katerem se italijanski producenti in producenti iz Jugovzhodne Evrope srečajo z ustvarjalci iz tretje regije. Letos bodo v ospredju Francija in baltske države. Med tremi izbranimi celovečernimi filmi v programu First Cut Lab bo tudi slovenski projekt režiserja Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov.

Deseterica tekmovalnih celovečercev

Deset filmov se bo letos pomerilo v tekmovalnem programu celovečercev. Med njimi je tudi slovenski celovečerec Damjana Kozoleta Nočno življenje, za katerega je režiser med drugim prejel veliki kristalni globus v Karlovih Varih.

V tekmovalni program sta se uvrstila še dva filma z območja nekdanje skupne države, in sicer Dobra žena srbske režiserke in igralke Mirjane Karanović ter Z druge strani hrvaškega režiserja Zrinka Ogreste. Za festivalsko nagrado se bodo potegovali še film romunskega režiserja Catalina Mitulescuja z angleškim naslovom By the Rails, celovečerec madžarskega režiserja Szabolcsa Hajduja Čas za pozabo, ki je bil na ogled tudi na zadnjem Liffu, in film poljskega režiserja Bartosza M. Kowalskega Playground.

Tu so še prav tako na Liffu predvajana češko-poljska-slovaška koprodukcija v režiji Tomaša Weinreba in Petra Kazde Jaz, Olga Hepnarova, avstrijsko-italijanski film Tizze Covi in Rainerja Frimmla z naslovom Mister Universo, grško-britansko-nemška koprodukcija Yannisa Sakaridisa Amerika Square in bolgarsko-grški film Glory, ki ga podpisujeta Kristina Grozeva in Peter Valchanov.

Tekmi kratkih in dokumentarnih filmov

V tekmovalnem programu kratkih filmov je letos 18 stvaritev. Poleg slovenskega filma Srečno, Orlo! v režiji Sare Kern, ki je bil v Italiji premierno prikazan že v tekmovalnem programu zadnjega beneškega festivala, velja omeniti še filme z območja nekdanje Jugoslavije: srbski film Milice Tomović Tranzicija, hrvaški film Miroslava Sikavice Zvir in film Elme Tataragić iz BiH-a Sjećam se.

Slovenski mokumentarec Houston, imamo problem! režiserja Žiga Virca, ki raziskuje mit o domnevnem ameriškem nakupu tajnega jugoslovanskega vesoljskega programa v zgodnjih 60. letih, pa je eden izmed 11 dokumentarnih filmov, ki so v igri za nagrado.

Iz Doline miru v Severno Korejo

Prvi festivalski dan bo na sporedu koprodukcijski film Brezmejno nemškega režiserja Petra Zacha, za katerega je poetično besedilo prispeval slovenski pesnik Aleš Šteger. Film pripoveduje o pokrajinah in prebivalcih srednje Evrope. Med posebnimi dogodki v festivalskem programu med slovenskimi filmi napovedujejo Komedijo solz režiserja Marka Sosiča in restavrirano različico Doline miru Franceta Štiglica. Organizatorji izpostavljajo tudi koprodukcijski film Dan osvoboditve, ki prikazuje turnejo zasedbe Laibach v Severni Koreji.

P. G.