Spletna dražba predmetov ikon zgodovine, tudi Lincolnove krvave srajce

9. avgust 2018 ob 08:39

New York - MMC RTV SLO, STA

Do 22. avgusta bo na spletni dražbi University Archives mogoče kupiti predmete, povezane s pomembnimi zgodovinskimi osebnostmi, kot so Albert Einstein, Abraham Lincoln in Marilyn Monroe.

Med predmeti, povezanimi z Einsteinom, je podpisan zapis v angleščini o Keplerjevem in kvantnem pravilu, ki je temelj njegovi splošni teoriji relativnosti. Pismo nosi datum 3. november 1942 in je vredno med 10.000 in 12.000 ameriškimi dolarji.

Glava v naravni velikosti

Na dražbi bo tudi voščena skulptura Einsteinove glave v naravni velikosti, ki jo je po njegovem naročilu ustvarila znana izdelovalka voščenih skulptur zvezdnikov Katherine Stubergh. Skulptura ima človeške lase in znanstvenikov podpis, vredna je med 15.000 in 20.000 dolarji.

Delček z državnikove krvave srajce

Med 50.000 in 60.000 dolarji je ocenjeno pismo s podpisom Abrahama Lincolna iz leta 1863, ki ga je napisal le nekaj po mesecev po tistem, ko je izdal Razglas o enakopravnosti sužnjev, ki je pomenil začetek osvoboditve sužnjev v državah ameriškega juga. Med Lincolnovimi predmeti sta tudi delček z državnikove krvave srajce, ki jo je nosil v noči atentata, ter kopija knjige Obsequies of Abraham Lincoln.

Na dražbi bodo med drugim ponudili tudi črno-belo fotografijo Marilyn Monroe. Posneta je bila okoli leta 1947 in prikazuje ikonično igralko v kopalkah, na njej je napis: "Z najlepšimi željami, Marilyn Monroe". Gre za eno prvih fotografij, ki jo je igralka, rojena kot Norma Jean Baker, podpisala kot Marilyn Monroe.

Na dražbi bo mogoče kupiti še predmete, povezane z Georgeem Washingtonom, Napoleonom Bonapartejem, Katarino Veliko, Tyjem Cobbom, F. Scottom Fitzgeraldom, Woodyjem Guthriejem, Ernestom Hemingwayem, Bruceem Leejem, J. D. Salingerjem, Josefom Stalinom in Orvillom Wrightom.

Na dražbi bodo skupno ponudili 298 podpisanih dokumentov, knjig, rokopisov in drugih predmetov.

N. Š.