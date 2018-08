Spodbujanje komunizma, kakor se ga očita razstavi del Fride Kahlo na Madžarskem

Madžarska na poti oblikovanja svoje "nove dobe"

12. avgust 2018 ob 17:58

Budimpešta - MMC RTV SLO, Reuters

Štiriinšestdeset let po smrti Fride Kahlo so njena politična prepričanja in njeno zasebno življenje deležni skrbnega vnovičnega premisleka na Madžarskem, kar pa je med drugim spodbudilo razpravo o kulturnih spremembah v tej državi.

Desničarski provladni časopis se je z besedami kritike spravil na izjemno priljubljeno razstavo del Fride Kahlo (1907-1954) v madžarski nacionalni galeriji v Budimpešti in jo označil za "spodbujanje komunizma". Dotična kritika je pravzaprav zgolj del širše razprave na narodni ravni glede kulture in kulturne politike, potem ko je Viktor Orban letošnjega aprila nastopil svoj tretji zaporedni premierski mandat.

"Tako se promovira komunizem z državnim denarjem"

Orbanovi podporniki in provladni novinarji so v preteklih tednih začeli vse glasneje zagovarjati stališče, da je zdaj, ko je Orban dobil še en močan mandat, čas za premik na kulturnem področju h konservativnim vrednotam, s čimer bi se zaključilo to, kar imenujejo prevlada levičarsko liberalnih umetnikov.

Madžarski desno usmerjeni časopis Magyar Idok je v članku z dne 14. julija, naslovljenem Tako se promovira komunizem z državnim denarjem, razstavo del Kahlove uvrstil na seznam skupaj z nekaterimi drugimi galerijami, umetniki in razstavami.

Kot težaven pojmovan tudi muzikal Billy Elliot

Med njimi se je znašel na primer tudi mednarodni muzikal Billy Elliot, ki je v dveh letih, odkar je na ogled na Madžarskem, zabeležila že 100.000 gledalcev. Že junija je taisti medij objavil članek zunanjega komentatorja, ki je trdil, da madžarska državna opera s tem muzikalom širi homoseksualno propagando med mladim občinstvom.

V operi pa so odpovedali 15 od 44 izvedb muzikala, ki so bile napovedane za junij in julij. Vendar kot so zapisali v obvestilu za javnost, odpoved ni bila posledica same medijske polemike, temveč dejstva, da ljudje preprosto niso več izkazovali zanimanja za muzikal po tej medijski objavi.

Ko se Trocki znova pojavi v Budimpešti ...

"Ne boste verjeli, ampak Trocki se je znova pojavil v Budimpešti, tokrat iz postelje Fride Kahlo," beremo v časopisnem članku. Pri tem se nanaša na ljubezensko afero med umetnico in Leonom Trockim, ključno figuro v boljševističnem prevzemu oblasti v Rusiji, ki je živel v izgnanstvu v Mehiki in bil tam v letu 1940 tudi umorjen. Vodstvo narodne galerije se je odločilo, da ne bo podalo komentarja glede dotičnega članka.

Kahlova je bila povezana z mehiškimi komunisti, glede na informacije mehiškega Muzeja Fride Kahlo pa naj bi si vzglavje postelje dekorirala z upodobitvami komunističnih mislecev in voditeljev Marxa, Engelsa, Lenina, Stalina in Maa.

"Nič manj kot mandat za izoblikovanje nove dobe"

Orban je na nedavni novinarski konferenci še dodatno podžgal razpravo o kulturni politiki, ko je poudaril, da se na tem področju obeta veliko sprememb. Izpostavil je, da njegova tretja zmaga na volitvah ne pomeni "nič manj kot mandat za izoblikovanje nove dobe". In kot je še napovedal v govoru stotinam svojih podpornikov: "Dobe, ki jo določajo kulturni trendi, kolektivna prepričanja in družbeni običaji. To je zdaj naloga, s katero smo soočeni: politični sistem moramo vdelati v kulturno dobo." Tiskovni predstavnik Orbanove vlade je zavrnil komentiranje glede obetajočih se sprememb.

Ob Orbanovi prvi izvolitvi v letu 2010 je njegova stranka Fidesz preoblikovala madžarsko ustavo in prevzela nadzor nad državnimi mediji, poslovneži blizu Orbanu in Fideszu pa so si uspeli izgraditi prave finančne imperije. Zmagal na letošnjih volitvah si je zagotovil predvsem z ostro protipriseljensko kampanjo ter poudarjanjem pomena narodnega ponosa in enotnosti ter "močne Madžarske".

Po objavi v časopisu Magyar Idok je skupina okoli 60 umetnikov in umetnostnih zgodovinarjev podpisala manifest, v katerem so izrazili nestrinjanje z objavljenim seznamom, ker je po njihovem ta napad nanje neutemeljen.

Veličastna poglavja madžarske zgodovine

Tamas Fricz, desno usmerjen politični analitik, ki je pomagal organizirati množične shode za Orbana, je dejal, da ni cilj "uničiti liberalno kulturo", temveč sistem prilagoditi tako, da odraža desničarsko konservativno politično prevlado, in hkrati ohraniti vrednote liberalne umetnosti. "Ohraniti je treba avtonomijo posameznih institucij, vendar menim, da ima vlada ... pravico trdno in zavestno dajati prednost ter podpirati konservativno misel, umetnike in kulturne stvaritve," je še izpostavil Fricz.

Po njegovem mnenju bi lahko bil eden od načinov doseganja tega, da bi več denarja namenili zgodovinskim filmom, ki portretirajo veličastna poglavja madžarske zgodovine. "Konservativna kultura mora sama poskrbeti za svojo izgradnjo ... ta bi pokazala zgodovinsko moč madžarskega naroda," je po poročanju Reutersa zaključil Fricz.

P. G.