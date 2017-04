Spominska nagrada Astrid Lindgren ilustratorju in pisatelju Wolfu Erlbruchu

V slovenščini njegova slikanica Medvedji čudež

5. april 2017 ob 14:49

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

"Sem v šoku in bom še nekaj časa. Vendar je čudovito," je bil odziv ilustratorja in pisatelja Wolfa Erlbrucha, ki je letošnji dobitnik nagrade alma, namenjene pisateljem in ilustratorjem, ki delujejo v duhu Astrid Lindgren.

Nemški avtor Wolf Erlbruch zna po mnenju žirije eksistencialna vprašanja približati bralcem vseh starosti. "Njegova dela bralcem univerzum približajo s humorjem in toplino, globoko zasidranima v humanističnih idejah," piše v utemeljitvi. Nagrado, vredno pet milijonov kron, je leta 2002 ustanovila švedska vlada.

Erlbruch se je rodil leta 1948 v Wuppertalu v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija, kjer živi še danes. Študiral je grafično oblikovanje in najprej delal za revije, kot sta Stern in Esquire, nato se je posvetil knjigi. Debitiral je leta 1985 z ilustracijami za knjigo Jamesa Aggreya The Eagle That Would Not Fly. Do leta 2009 je tudi poučeval risanje in bil profesor na univerzi v svojem rojstnem kraju.

Med njegovimi avtorskimi slikanicami velja omeniti delo Račka, smrt in tulipan. Po njej je Lutkovno gledališče Ljubljana leta 2014 na oder postavilo istoimensko senčno predstavo. Zgodba slikanice tematizira smrt. Kot so zapisali v gledališču, skozi nenavadno prijateljstvo med račko in smrtjo, ki kljub začetni nezaupljivosti na koncu postane trdno in iskreno, otroci spoznavajo, da je tudi smrt del življenja.

Medvedi lomastijo skozi slikanice

Pri svojem delu pogosto kombinira različne tehnike, denimo kolaž, svinčnik, pastel in akvarel. V njegovih delih pogosto nastopajo živali, še posebej medvedi. Tudi edina v slovenščini dostopna Erlbruchova slikanica nosi naslov Medvedji čudež (Tangram, 1998). V slovenščino jo je prevedla Polonca Kovač. Sicer pa je Erlbruch ilustriral tudi skoraj 50 naslovov drugih avtorjev.

Ameriški pisatelj in ilustrator Maurice Sendak (1928-2012) ter avstrijska avtorica Christine Nöstlinger sta leta 2003 kot prva prejela nagrado alma, lani pa je romala v roke ameriške pisateljice Meg Rosoff. Za nagrado alma je bilo letos nominiranih 226 posameznikov iz 60 držav. Slovenska sekcija IBBY je nominirala avtorja Andreja Rozmana - Rozo in ilustratorja Petra Škerla. Erlbrucha so za dobitnika nagrade alma razglasili v torek, nagrado mu bodo izročili 29. maja v Stockholmu, piše nemška tiskovna agencija DPA.

P. G.