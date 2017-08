Sporna kraja v Auschwitzu v imenu umetnosti zgolj plod površnega poročanja

Zaključni projekt izraelske študentke umetnosti

4. avgust 2017 ob 21:53

Kfar Saba - MMC RTV SLO

Izraelska študentka umetnosti je za svoj zaključni projekt uporabila predmete iz Auschwitza, kar ji je - dokler ni natančneje pojasnila njihovega izvora - skoraj onemogočilo, da bi postavila na ogled svoje delo.

Rotem Bides, sicer vnukinja preživelih internirancev prav tega koncentracijskega taborišča, je morala na disciplinski zagovor na kolidžu Beit Berl v kraju Kfar Saba, kjer končuje študij umetnostne smeri.

Odtujen znak, ki opozarja, naj se ne odtujujejo predmeti z območja spominskega mesta?

Teden dni predtem je poročal portal Ynet, da je Bidesova v času, ko je bila na študijski izmenjavi, šestkrat obiskala nekdanje taborišče v Auschwitzu in tam pridobila relikvije, vključno s steklenimi kozarci, majhnimi skodelicami, kovinskim vijakom, nekaj zemlje in znakom, ki opozarja obiskovalce, naj ne odtujujejo predmetov z območja spominskega mesta.

Besede, iztrgane iz konteksta in položene v usta

Po poročanju portala Fast Forward je nato Bidesova pred disciplinsko komisijo pojasnila, da ni ukradla predmetov na območju spominskega mesta, temveč je predmete - vključno s steklovino, zemljo in tudi starim opozorilnim znakom - nabrala na območju zunaj taborišča.

"Študentka je zatrdila, da so njene besede iztrgali iz konteksta novinarji, ki so jo intervjuvali, in ji jih tako rekoč položili v usta," je vodstvo kolidža pojasnilo v izjavi za javnost.

Pismo naslovljeno tudi na muzej v Auschwitzu

Študentka umetnostne smeri je tudi poslala pismo, v katerem je vodstvu kolidža pojasnila, da ni storila nobenega kaznivega dejanja, kakršno je kraja, in da se opravičuje vsakomur, ki bi ga lahko prizadelo zavajajoče poročanje o njenem zaključnem projektu.

Posledično so se na kolidžu odločili, da ji dovolijo predstaviti svoj zaključni projekt na razstavi. Prav tako pa so sprejeli odločitev, da bodo poslali pismo muzeju v Auschwitzu, v katerem bodo odpravili morebitne nesporazume, ki jih je povzročilo napačno poročilo, so še zapisali v izjavi za javnost.

P. G.