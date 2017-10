Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kakšna je vloga malih jezikov? Ali bodo veliki jeziki preplavili male? To vprašanje je gonilo performansa Liiketila Art Collective, ki temelji na jezikoslovno-arhivski raziskavi Finske narodne knjižnice. KAIUT lahko grobo prevedemo kot odmev, kot odmev pokrajin z jezikoslovne perspektive. Zgodba tega nastopa je podana skozi gib in prostorsko instalacijo. Foto: Bienale neodvisnih V okviru odprtja VI. Bienala slovenske neodvisne ilustracije se bo predstavila avdiovizualna impro-elektronska trojka NeoPogo. Pod tem imenom se predstavljajo trije posamezniki, ki skozi audio- in vizualno sfero nagovarjajo občinstvo na način improvizacije v živo. Foto: Bienale neodvisnih Dodaj v

Sprehod med eksperimentalnimi praksami ilustracije

V Ljubljani začetek 6. Bienala neodvisnih

16. oktober 2017 ob 10:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani se danes začenja 6. Bienale neodvisnih, prireditev, ki raziskuje področja in kontekste rabe sodobne ilustracije. Letos bodo gostili več kot 20 umetnikov in umetniških kolektivov iz Slovenije in tujine, ki ustvarjajo na mejah različnih praks.

Na odprtju bo s performansom KAIUT demo: Lanscapes of language danes ob 20.00 nastopil Liiketila art kolektiv iz Finske, sledila bo glasbena improvizacija z ilustriranimi animacijami skupine NeoPogo.

Izbrani avtorji letošnjega Bienala neodvisnih so Evgen Čopi Gorišek, Gašper Kunšič, Helena Tahir, Irena Orel, Ivana Bajec, Jan Pogorelec, Luka Seme, Martin Mejak x Neža Jurman, Matevž Sterle, Meta Šolar, Milica Golubović, Nataša Seršen Popovič, Nevena Aleksovski, Rok Kleva Ivančič, Simon Kocjančič, Sretan Bor, Stipan Tadić, Tinka Leskovšek, Pirate Piška, Uroš Vnuk in Katarina Goltez.

Poleg razstave v šišenski Kameri bo med 23. oktobrom in 20. novembrom v sklopu bienala na ogled tudi prodajna razstava v galeriji Dobra Vaga na ljubljanski tržnici, kjer sodeluje 30 avtorjev projekta Allstars. Gre za ilustratorje, ki so se že predstavili na katerem od bienalov od leta 2007 do danes.

Prvo desetletje delovanja Bienala neodvisnih bo pospremil tudi izid publikacije, v kateri bodo predstavljeni vsi avtorji projekta Allstars. Izšla v obliki knjige limited edition, ki jo bo spremljala izdaja avtorskega zina Primoža Zorka.

Z njo želijo organizatorji vizualno predstaviti izbor avtorjev, ki so skozi leta z različnih segmentov horizontalnega izbora sodelovali na Bienalu slovenske neodvisne ilustracije. Vpogled v dela predstavlja stilsko, konceptualno in medijsko igrivost, pestrost in raznolikost sodobne ilustracije v Sloveniji, so zapisali.

Bienale neodvisnih raziskuje področja in kontekste rabe sodobne ilustracije, podpira direktno avtorstvo in promovira avtorje same ter soustvarja vizualno kulturo na slovenskem področju.

Avtorji sami so tudi kuratorji

Njegova posebnost je v tem, da avtorji dedujejo selektorstvo, pri čemer lahko vsak od njih čez dve leti povabi novega avtorja po lastni izbiri. Na ta način kakovost produkcije samostojno sooblikuje neodvisna ilustracijska stroka, torej avtorji sami.

Poleg tega imajo avtorji bienala popolnoma svobodno izbiro izraznega komunikacijskega sredstva, ki ga bodo na dogodku predstavili, saj je ilustracija lahko uporabljena v katerem koli kontekstualnem smislu, četudi ta ni končni rezultat, so še zapisali organizatorji.

Bienale, ki ga organizirajo društvo Tretaroka, Kino Šiška in DobraVaga, se bo sklenil 20. novembra.

A. J.