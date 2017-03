Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Motiv Klimtovega olja na platnu je dražbeni katalog opisal kot "informalno bohotenje makov, marjetic in vrtnic". Foto: EPA Po mnenju stroke je Kmečki vrt eno najboljših Klimtovih del, kar se jih je kdaj pojavilo na dražbi. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sprehod skozi cvetoči vrt za 55 milijonov evrov

Klimtov Kmečki vrt dosegel tretjo najvišjo ceno na dražbi v Evropi

6. marec 2017 ob 16:38

London - MMC RTV SLO

Pomladno razcveteno platno Gustava Klimta je postalo tretja najdražja umetnina, kar jih je bilo kdaj prodanih v Evropi: dražbena hiša Sothesby's je sliki Kmečki vrt novega lastnika našla za 47,9 milijona funtov (55 in pol milijona evrov).

Krajina dunajskega modernista je bila nesporna zvezda tokratne dražbe impresionistične in moderne umetnosti v Londonu. Zanjo so se potegovali štirje ponudniki, dosežena končna cena pa je bila precej višja od izklicnih 35 milijonov funtov. Presegla je tudi pričakovanih 45 milijonov funtov.

Za več denarja sta bila na dražbi v Evropi doslej prodana le še Sprehajalec Alberta Giacomettija (za 65 milijonov funtov leta 2010) in Rubensov Pokol nedolžnih (za 49 in pol milijona funtov leta 2002).

Klimt je sliko Kmečki vrt ustvaril leta 1907 ob jezeru Attersee v Avstriji. Več kot 20 let je bila "skrita" v zasebni zbirki v Londonu: javnost jo je imela prvič priložnost videti lani, na razstavi Kraljeve akademije umetnosti.

Po pisanju New York Timesa je bilo platno prvič razstavljeno leta 1908 na Dunaju, umetnik pa ga je naslikal v istem obdobju kot nekatere najbolj znane portrete, ki jih je ustvaril po naročilu, kot sta Portret Adele Bloch-Bauer I in Portret Adele Bloch-Bauer II. Krajine je do smrti leta 1918 slikal v pokrajini Salzkammergut v Zgornji Avstriji, ob jezeru Attersee in drugod.

Tudi skromni paradižnik postane rekordna sadika, če ima pravi podpis

Rekord na dražbi je doseglo tudi tihožitje Pabla Picassa Sadika paradižnika. Sliko paradižnika, ki je zrasel na njegovi okenski polici med nacistično okupacijo Pariza, so prodali za 17 milijonov funtov (in zdaj drži rekord za najdražje prodano Picassovo tihožitje). Picasso jo je naslikal poleti 1944, nekaj tednov pred osvoboditvijo mesta.

Za več od izklicne cene pa so bila prodana tudi dela Amadea Modiglianija in Paula Gauguina. Dražba je samo v prvi uri prinesla okoli 120 milijonov funtov.

A. J.