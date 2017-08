Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rene Magritte (21. november 1898-15. avgust 1967). Foto: AP Spomladi so si ob vrhu Nata prve dame - in prvi luksemburški mož - ogledali Magrittov muzej v Bruslju. Foto: EPA Z Reneju Magrittu posvečeno razstavo v Atomiumu bodo hkrati zaznamovali 60-letnico te bruseljske znamenitosti Foto: EPA Sorodne novice To ni pipa, to je začetek jubilejne 40. sezone Centra Pompidou Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sprehod skozi Magrittov univerzum ob 50. jubileju njegove smrti

Še en letošnji poklon nadrealistu Reneju Magrittu

14. avgust 2017 ob 13:08

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

"Moje slike so vidne podobe, ki ne zakrijejo ničesar; vzbudijo skrivnostnost, in - zares - ko kdo vidi kakšno izmed mojih slik, se vpraša preprosto vprašanje: "Kaj to pomeni?" To ne pomeni ničesar, ker tudi skrivnostnost ne pomeni ničesar, je neznana," je nekoč dejal Rene Magritte o svojem ustvarjanju.

Na dan Marijinega vnebovzetja se je pred natanko pol stoletja v nebo podal tudi belgijski umetnik Rene Magritte, ki velja za enega najpomembnejših nadrealističnih slikarjev. Študiral je v Bruslju, leta 1927 se je preselil v Pariz in se priključil nadrealistom, zbranim okoli Andrea Bretona. Tri leta kasneje se je vrnil v belgijsko prestolnico.

Zvest pipi, klobuku in oblačnemu nebu

Pri ustvarjanju je skušal stvarnost predstaviti v novih, presenetljivih oblikah. Njegove mnogokrat paradoksalne in enigmatične podobe so polne simbolov sanj, otroških spominov, hrepenenja in nedosegljive sreče, naslikane v iluzionistični perspektivi in s pozornostjo do detajla.

Magritte se je posluževal omejenega števila skrbno izbranih motivov, ne glede na to, v katerem mediju je ustvarjal. Motive, kot so na primer pipa, klobuk in oblačno nebo, je vedno znova uporabljal v različnih kombinacijah in nenavadnih kontekstih. Znan je predvsem po svojih nenavadnih kompozicijah in ustvarjanju provokativnih fantazij, ki jih je osmišljeval znotraj elementov vsakdana.

In še 60. obletnica Atomiuma v Bruslju

Polstoletnemu jubileju njegove smrti se bodo v belgijski prestolnici poklonili z razstavo v Atomiumu, s katero bodo hkrati zaznamovali 60-letnico te bruseljske znamenitosti.

Na razstavi bodo obiskovalci dobesedno vstopili v Magrittov nadrealistični univerzum. Najbolj znani elementi iz njegovih slik bodo namreč sestavljali scenografijo, skozi katero se bodo sprehodili kot igralci v gledališču. Lahko se bodo pomudili med oblaki, nad njihovimi glavami bodo visele Magrittove ptice, ali pa se bodo odpočili na sedežih v obliki zelenih jabolk.

"Koliko ljudi me je pograjalo zaradi nje!"

Razstava bo vključevala umetnikove izjave o svoji umetnosti in nadrealizmu, nekatere njegove slike pa bodo predstavljene na projekcijah.

O sporočilnosti svoje nemara najslavnejše stvaritve Varljivost podob oziroma Izdajstvo podob (La trahison des images) leta po njenem nastanku razložil z naslednjimi besedami: "Ta slavna pipa. Koliko ljudi me je pograjalo zaradi nje! Toda ali bi jo lahko kadil? Ne, ker gre zgolj za upodobitev pipe, mar ne? Zatorej če bi na svojo sliko zapisal "To je pipa", bi bila to laž!".

Skoraj celoletno postavitev, posvečeno temu velikemu nadrealistu, bodo v bruseljskem Atomiumu odprli 21. septembra.

P. G., foto: EPA