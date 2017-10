Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ralph Fiennes je državljanstvo Srbije dobil na začetku septembra. Foto: EPA Rudolfa Nurejeva, ki ga zgodovina plesa uvršča med najbolj nadarjene baletne plesalce, bo upodobil baletnik Oleg Ivenko. Foto: IMDb Britanski igralec je leta 2010 v Srbiji že snemal svoj režijski prvenec Koriolan po istoimenski Shakespearovi tragediji, potem ko je isto dramo režiral za gledališče. Foto: Festival igranega filma v Pulju Fiennes je bil 23. junija med 5.000 gosti, ki so se v Beogradu udeležili inavguracijske slovesnosti srbskega predsednika Aleksandra Vučića ob prevzemu funkcije. Foto: Reuters Sorodne novice Igralec Ralph Fiennes postal državljan Srbije Foto: Na Vučićevi inavguraciji 5.000 gostov, tudi 20 tujih voditeljev Dodaj v

Srbija finančno podprla film novega državljana Ralpha Fiennesa

Zgodbo o Rudolfu Nurejevu bodo snemali tudi v Srbiji in na Hrvaškem

14. oktober 2017 ob 13:08

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Ralph Fiennes se s kamero vrača v Srbijo, ki jo je že pred sedmimi leti izbral za kuliso svojega režijskega prvenca Koriolan. Tokrat snema film o baletnem plesalcu Rudolfu Nurejevu, srbsko ministrstvo za kulturo pa je britanskemu igralcu in režiserju odobrilo nekaj več kot 518.000 evrov podpore.

Potem, ko je snemanje filma potekalo že v Franciji in Rusiji, bodo nekaj prizorov zgodbe o znanem sovjetskem baletniku in koreografu The White Crow (Beli vran) posneli tudi v Srbiji. Premiera filma je predvidena v prihodnjem letu.

Iz proračunske rezerve

Srbskim medijem je novico o tem, da bodo za film namenili 62,2 milijona dinarjev potrdilo ministrstvo za kulturo in informiranje, odločitev srbske vlade pa je bila objavljena v uradnem listu. Kot poroča časnik Politika, so sredstva za film režiserja, ki ima od septembra srbsko državljanstvo, našli v proračunski rezervi. Sklep o tem je na začetku meseca na predlog ministrstva sprejela vlada.

Dober mesec s srbskim potnim listom

Fiennes, dvakratni nominiranec za oskarja, ki je s svojo prezenco pustil pečat v filmih, kot so Angleški pacient, Schindlerjev seznam in Bralec, je srbsko državljanstvo dobil na začetku septembra, srbski potni list pa mu je osebno izročil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

S tem je Srbija dobila še enega slavnega državljana (lani je državljanstvo dobil ameriški zvezdnik akcijskih filmov Steven Seagal). Odlok o podelitvi državljanstva je 7. septembra na podlagi 19. člena zakona o državljanstvu, ki določa, da se v državljanstvo Republike Srbije lahko sprejme tudi tujca, če bi to bilo v prid državi, podpisala premierka Ana Brnabić. Fiennes se je v Srbiji mudil tudi junija, ko se je udeležil Vučićeve inavguracijske slovesnosti ob prevzemu predsedniške funkcije.

Napeta leta ikoničnega plesalca 20. stoletja

Kot rečeno, je Fiennes v Srbiji leta 2010 snemal že Koriolan, filmsko priredbo istoimenske Shakespearove tragedije. Tudi pri novem projektu se opira na knjižno predlogo, in sicer biografijo Julie Kavanagh Rudolf Nurejev: Življenje. Pisateljica se v delu poglablja v najbolj filmsko, kulturno in politično napolnjeno poglavje Nurejeva, neustrašne, eksplozivne osebnosti tako na odru kot zunaj njega. Obdobje, ko je legendarni plesalec leta 1961 pobegnil iz Sovjetske zveze in poskus KGB-ja, da mu to onemogoči, pa je v scenarij priredil David Hare.

Film so že snemali tudi v Franciji in na različnih lokacijah v Rusiji, med drugim tudi v sanktpeterburškem muzeju Ermitaž, kot poroča Variety pa naj bi se ustavili tudi na Hrvaškem. Kot koreograf bo pri snemanju filma sodeloval tudi Johan Kobborg, nekdanji prvi plesalec Londonskega kraljevega baleta.

V družbi pravih baletnikov

Na spletu so se pojavile že prve fotografije iz filma, v zadnjem obdobju pa je prišlo tudi do nekaj zamenjav v igralski zasedbi. Olivier Rabourdin (spomnimo se iz filma Božji možje) je zamenjal sprva zamišljenega Laurenta Lafitteja. V vlogi Norejeva bo nastopil Oleg Ivenko, ekipi pa sta se pridružili tudi baletni zvezdnici Anastasia Meskova iz Bolšoj teatra in Anna Polikarpova iz Hamburškega baleta. Eno od vlog je Fiennes dodeli sebi, in sicer bo Nurejev mentor Puškin, ob jem pa bo v filmu mogoče videti še ukrajinskega plesalca Sergeja Polunina, cansko nagrajenko Adèle Exarchopoulos (Adelino življenje), tudi rusko igralko Chulpano Khamatovo, Francoza Raphaëla Personnaza, Calypso Valois in Louisa Hofmanna.

M. K.