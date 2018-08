Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Najnovejše delo Guya Naderja in Marie Campos Set setov (Set of Sets) generira ponavljaje in ritem v gibanju teles, ki se nenehno upirajo težnosti, kot metaforo za ponavljajočo se naravo same eksistence in ideje vztrajnosti. Foto: Fronta/Marti Albesa Mud Gallery / Živali s čudovito kožo avtorjev Virginie Garcia in Damiána Muñoze raziskuje pomirjenje z našim najbolj propadajočim delom. Proces sprejemanja in preobrazbe ran, da bi jih spremenili v čudovite brazgotine. Foto: Fronta/Antonio Navarro Dodaj v

Srečna trinajstica za Fronto sodobnega plesa

Murskosoboški festival letos s podnaslovom "Resno in zaresno"

29. avgust 2018 ob 14:18

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

S projekcijo dokumentarca o južnoafriških skupinah uličnega plesa The African Chypher se v Murski Soboti začenja 13. Fronta sodobnega plesa. Simbolična trinajstica je za Fronto srečna številka, saj gostijo številne mednarodno priznane ustvarjalce.



"Umetniško ustvarjanje zahteva predanost. Ta vodi do izjemnosti. Izjemnost potrjujejo tudi nagrade, ki so jih prejeli sodelujoči avtorji in njihove stvaritve, pa naj gre za mlade plesalce s plesnimi miniaturami ali pa njihove starejše in uveljavljene kolege. Izjemnost potrjujejo tudi najpomembnejši odri, s katerih prihajajo gostujoče predstave," med drugim ob letošnji izdaji zapiše umetniški vodja festivala Matjaž Farič.

Plesni dokumentarec The African Chypher predstavlja življenje južnoafriških plesalcev pantsule. "Plešem, kot bi mi kdo prislonil pištolo na sence," v filmu pove Mada Sthembiso.

V goste Fronte letos med drugim s predstavo Set setov prihajata španska ustvarjalca Guy Nader in Maria Campos (GN/MC), ki v svojih delih raziskujeta pojem časa kot temeljni koncept, prav tako španska avtorja in režiserja Virginia Garcia in Damian Munjoz pa bosta predstavila projekt Galerija blata.

Na Slovaškem rojeni avtor Anton Lachky, ki s svojo skupino ustvarja v Belgiji, v Mursko Soboto prihaja s plesno predstavo Risanka, ustvarjeno posebej za otroke od šestega leta naprej in njihove družine, italijansko-ameriška naveza Daniela Ninarella in Dana Kinzelmana pa bo predstavila prvi skupni projekt Kudoku, v katerem prek eksperimentiranja z zvokom in telesom poskušata "prevesti zaznavne elemente, ki naredijo evolucijo človeškega telesa vidno".

Kaj pa Slovenci?

Slovenske barve bo zastopala Lia Ujčič s plesnim solom Indultado, kar v španskem jeziku pomeni nekoga, ki je pomiloščen ali oproščen. Predstava je "plod gibalne raziskave poguma, bojevitosti, neomajnosti, odločnosti, napada in obrambe".

Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek in Jan Krmelj pa bodo v soboto, 1. septembra, sklenili letošnji festival s predstavo Chorus. Ustvarjalce ples zanima "kot transgresivna gesta, ki lahko preseže normirano in stvarno, saj je gibanje kot relacijska reč vselej stvar medtelesnega in s tem zelo plodna možnost politične emancipacije". Na sporedu bodo tudi izbrane plesne miniature z letošnjega tekmovanja Opus 1.

Program bo popestril petkov koncert ameriškega pihalca Dana Kinzelmana in multiinštrumentalista Kristijana Krajnčana, naslovljen Experimental - jazz. V zadnjih letih sta se namreč oba glasbenika dotaknila sorodnih polj in začela skladati glasbo za gledališče, televizijo in ples, v kateri so koncepti forme in giba bistvenega pomena.

