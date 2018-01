Srečnih 13 oskarjevskih nominacij za romantično Obliko vode

Znani so nominiranci za oskarje

23. januar 2018 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oskarjevska tradicija narekuje, da imena nominirancev v losangeleškem kinu Samuel Goldwyn Theater razkrijejo ob nečloveško zgodnji uri (ob petih zjutraj po lokalnem času). Z največ nominacijami gre v boj romantična pravljica Guillerma del Tora Oblika vode: nominirana je v kar 13 kategorijah. Z osmimi nominacijami ji sledi vojna epopeja Dunkirk in s sedmimi drama Trije plakati pred mestom.

Oblika vode, v čas hladne vojne postavljena pripoved o ljubezni med nemo žensko in morsko pošastjo v ujetništvu, ki jo je režiral mehiški mojster Guillermo del Toro, je nominirana tudi v vseh ključnih kategorijah – za najboljši film, za najboljšo režijo, za scenarij ter za igralki v glavni in stranski vlogi (Sally Hawkins in Octavia Spencer) ter za igralca v stranski vlogi (Richard Jenkins); izbor zaokroži še vrsta nominacij v tehničnih kategorijah.

A za zmagoslavje ekipe Oblika vode (The Shape of Water) je še veliko prezgodaj: skupina devetih filmov, ki se potegujejo za glavno nagrado, morda ni presenetljiva, je pa zelo močna. Nominirani so še: ljubezenska drama Pokliči me po svojem imenu (Call Me By Your Name), biografski film Najtemnješa ura, vojna epopeja Dunkirk, satirična grozljivka Zbeži! (Get Out!), film o odraščanju Lady Bird (Lady Bird), izlet v modni svet Fantomska nit (Phantom Thread), časopisna drama Zamolčani dokumenti (The Post) in portret rasizma na ameriškem jugu Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri).



Dunkirk, drama o eni najbolj znamenitih operacij v drugi svetovni vojni, se ne more pohvaliti z nobeno igralsko nominacijo, ga je pa Akademija opazila v kategorijah za najboljši film, režijo in fotografijo.



Frances McDormand korak bližje svojemu drugemu oskarju?

Drama o ameriški družbi, rasizmu in maščevanju Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri) je bila v zadnjem času predmet različnih debat o tem, ali preveč usmiljeno obravnava rasista v eni od glavnih vlog ali ne. Kljub temu je film tako s podelitve zlatih globusov kot tudi nagrad igralskega ceha odšel ovenčan z vsemi ključnimi lovorikami. 4. marca lahko dobi sedem oskarjev, tudi tiste za najboljši film, režijo, glavno igralko (Frances McDormand) in oba igralca v stranskih vlogah (Sam Rockwell in Woody Harrelson).



Greta Gerwig: peta ženska nominiranka za režijo v zgodovini

Letošnje oskarjevske nominacije zgodovino pišejo na področju fotografije: Rachel Morrison, ki je bila direktorica fotografije pri drami Mudbound, je prva ženska v zgodovini, nominirana v tej kategoriji. V kategoriji najboljše režije je eno od mest pripadlo ženski, in to prvič po letu 2010, ko je bila nominirana (in na koncu zmagala) Kathryn Bigelow. Letos bo statistiko kot šele peta nominiranka v zgodovini skušala izboljšati Greta Gerwig z nežno dramo o odraščanju in odnosu matere in hčere Lady Bird. Igralski nominaciji za najboljšo glavno oz. stransko vlogo sta si prislužili tudi Saoirse Ronan in Laurie Metcalf.

Rekord Christopherja Plummerja in osmoljeni Franco

Lanski zelo javni in dokončni propad kariere Kevina Spaceyja je imel vsaj en pozitivni stranski učinek: Christopher Plummer je bil za najboljšo stransko vlogo nominiran po tem, ko je v že dokončanem filmu Ves denar sveta zamenjal Spaceyja v vlogi naftnega mogotca J. Paula Gettyja - vse prizore z njim so posneli naknadno. Z 88 leti je Christopher Plummer tudi najstarejši nominiranec v zgodovini.

Obračun s spolnimi prestopniki v zabavni industriji je škodil tudi drugim karieram. James Franco je do nedavnega veljal za favorita v kategoriji najboljšega igralca, a mu komedija The Disaster Artist na koncu ni prinesla nominacije. (Obtožbe študentk njegove šole igre so na dan prišle tik pred koncem glasovanja, tako da je čisto mogoče, da so vplivale na člane Akademije, ki so glasovnice izpolnjevali v zadnjem hipu.)

Letos je čast razkrivanja težko pričakovanih imen doletela igralca Tiffany Haddish in Andyja Serkisa. Pri razkrivanju nominacij se jima je pridružila cela vrsta posebnih gostov (v posebej za to priložnost posnetih kratkih filmčkih), med katerimi so bile Priyanka Chopra, Rosario Dawson, Gal Gadot, Salma Hayek, Michelle Rodriguez, Zoe Saldana, Molly Shannon, Rebel Wilson in Michelle Yeoh.

Popravni izpit za Jimmyja Kimmla

Podelitev oskarjev bo še enkrat vodil Jimmy Kimmel, ki si bo prav gotovo na vse pretege prizadeval, da se ne bi ponovil debakel lanskega leta, ko so najprej razglasili napačnega dobitnika oskarja za najboljši film: potem ko je bila ekipa Dežele La La že na odru, se je izkazalo, da je oskarja dobila drama Mesečina. Kako se bo vse skupaj izšlo, bomo izvedeli 4. marca.

Večje ni vedno boljše

V zadnjih letih se je na podelitvi večkrat izkazalo, da se okus Akademije ne ujema popolnoma s preferencami širše javnosti. Lanski dobitnik osrednjega oskarja, Mesečina, je bil na primer nizkoproračunski neodvisni film in tudi letos je v osrednjem izboru več manjših, umetniških filmov. V resnici sta samo Dunkirk in Zbeži! zaslužila več kot sto milijonov dolarjev; Oblika vode, Trije plakati pred mestom in Lady Bird imajo sicer za seboj podporo velikih studiev, a so v vseh treh primerih nastali v njihovih manjših, umetniškim filmom posvečenih podružnicah.

Nominiranci v vseh kategorijah

Najboljši film



Pokliči me po svojem imenu (Call me By Youur Name)

Najtemnejša ura (The Darkest Hour)

Dunkirk (Dunkirk)

Zbeži! (Get Out!)

Lady Bird (Lady Bird)

Fantomska nit (Phantom Thread)

Zamolčani dokumenti (The Post)

Oblika vode (The Shape of Water)

Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri)

Režija

Christopher Nolan (Dunkirk)

Jordan Peele (Zbeži!)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (Fantomska nit)

Guillermo del Toro (Oblika vode)

Igralka v glavni vlogi

Sally Hawkins (Oblika vode)

Frances McDormand, (Trije plakati pred mestom)

Margot Robbie (Jaz, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (Zamolčani dokumenti)

Igralec v glavni vlogi

Timothee Chalamet (Pokliči me po svojem imenu)

Daniel Day-Lewis (Fantomska nit)

Daniel Kaluuya (Zbeži!)

Gary Oldman (Najtemnejša ura)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Igralka v stranski vlogi

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (Jaz, Tonya)

Lesley Manville (Fantomska nit)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (Oblika vode)

Igralec v stranski vlogi

Willem Dafoe (Projekt Florida)

Woody Harrelson (Trije plakati pred mestom)

Richard Jenkins (Oblika vode)

Christopher Plummer (Ves denar na svetu)

Sam Rockwell (Trije plakati pred mestom)

Prirejeni scenarij

James Ivory (Pokliči me po svojem imenu)

Scott Neustadterin Michael H. Weber (The Disaster Artist)

Scott Frank, James Mangold in Michael Greenin (Logan)

Aaron Sorkin (Velika igra)

Virgil Williams in Dee Rees (Mudbound)

Izvirni scenarij

Emily V. Gordon in Kumail Nanjiani (Ljubezen na prvo bolezen)

Jordan Peele (Zbeži!)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Guillermo del Toro in Vanessa Taylor (Oblika vode)

Martin McDonagh (Trije plakati pred mestom)

Tujejezični film

A Fantastic Woman - Čile

The Insult - Libanon

Brez ljubezni - Rusija

O telesu in duši - Madžarska

Kvadrat - Švedska

Animirani celovečerec

The Boss Baby

The Breadwinner

Koko in velika skrivnost

Bikec Ferdinand

Z ljubeznijo, Vincent

Dolgometražni dokumentarec

Abacus: Small Enough To Jail

Faces Places

icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Scenografija

Lepotica in zver

Iztrebljevalec 2049

Dunkirk

Najtemnejša ura

Oblika vode

Fotografija

Iztrebljevalec 2049

Najtemnejša ura

Dunkirk

Mudbound

Oblika vode

Kostumografija

Lepotica in zver

Najtemnejša ura

Fantomska nit

Oblika vode

Viktorija in Abdul

Mešanje zvoka

Voznik

Iztrebljevalec 2049

Dunkirk

Oblika vode

Vojna zvezd: Poslednji jedi

Montaža zvoka

Voznik

Iztrebljevalec 2049

Dunkirk

Oblika vode

Vojna zvezd: Poslednji jedi

Kratki animirani film

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Glasbena podlaga

Dunkirk

Fantomska nit

Oblika vode

Vojna zvezd: Poslednji jedi

Trije plakati pred mestom

Filmska montaža

Voznik

Dunkirk

Jaz, Tonya

Oblika vode

Trije plakati pred mestom

Posebni učinki

Iztrebljevalec 2049

Varuhi galaksije 2

Kong: Otok lobanj

Vojna zvezd: Poslednji jedi

Vojna za Planet opic

Maska in oblikovanje pričesk

Najtemnejša ura

Viktorija in Abdul

Čudo

A. J.