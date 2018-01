Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Razstava Rdeči bog - Stalin in Nemci, ki je na ogled v nekdanjem Stasijevem zaporu, ki je danes muzej oziroma spominsko mesto Hohenschönhausen, želi kritično obravnavati kult osebnosti okoli Stalina. Foto: EPA Še v povsem zadnjem trenutku pred odprtjem razstave se njeni ustvarjalci niso mogli dokončno odločiti, ali naj ta figura stoji ali leži na tleh. Na koncu so se odločili za drugo možnost, je povedal kustos razstave Andreas Engwert. Foto: EPA Leta 1943 v Teheranu - Stalin, Roosevelt in Churchill, zadaj pa Vorošilov in Alan Brooke. Foto: Cankarjeva založba Sorodne novice Negotova pot satiričnega filma Stalinova smrt v ruske kinodvorane Prvi pogled na Stalinovo smrt, politično satiro o dnevih po voditeljevi smrti Dodaj v

Stalin: ko propaganda krvavega diktatorja pretvori v rdečega boga

Razstava v nekdanjem Stasijevem zaporu v Berlinu

25. januar 2018 ob 14:46

Berlin - MMC RTV SLO

Pod njegovo vladavino je umrlo na milijone ljudi, vendar se ga je kljub temu kdaj in ponekod častilo kot popikono. Govorimo o Josipu Stalinu, aktualna razstava v Berlinu pa se ukvarja prav z vprašanjem, kako se je lahko v Nemški demokratični republiki vzpostavil tak kult osebnosti okoli diktatorja.

Še posebej v zgodnjih letih NDR-a je bila podoba diktatorja del podobe tamkajšnjih mest - njegovo obličje ogromnih razsežnosti je krasilo pročelja zgradb, postavili so mu številne spomenike, se mu poklanjali s paradami in ga častili z oznakami, kot je "največji genij naše epohe". Razstava Rdeči bog - Stalin in Nemci, ki je na ogled v nekdanjem Stasijevem zaporu, ki je danes muzej oziroma spominsko mesto Hohenschönhausen, želi kritično obravnavati kult osebnosti okoli Stalina.

Med propagando in resničnostjo

Številne izmed razstavljenih predmetov spremljata dve zgodbi - ena pripoveduje, kaj se je razširjalo s propagando, druga pa, kaj se je dejansko zgodilo. Poleg časopisnih izrezkov, knjig in izvornih posnetkov je na ogled tudi okoli pet metrov visok kip Stalina, ki je posebej za to razstavo priletel iz Mongolije. Zgodovinarji so bronasto figuro pred časom odkrili na dvorišču nekega tamkajšnjega podjetnika.

Še v povsem zadnjem trenutku pred odprtjem razstave se njeni ustvarjalci niso mogli dokončno odločiti, ali naj ta figura stoji ali leži na tleh. Na koncu so se odločili za drugo možnost, kar je kustos Andreas Engwert pojasnil z besedami: "Nekaj ljudi se je oglasilo, ki so imeli popolnoma upravičene pomisleke, da bi lahko številni, ki so bili zaprti tukaj, dobili vtis, da smo temu množičnemu morilcu tukaj postavili kip."

Apoteoza sovjetskega voditelja

Kljub njegovim številnim krutim dejanjem se je Stalina častilo v skoraj religiozni maniri, na kar kaže tudi besedna zveza rdeči bog v naslovu razstave. Kult osebnosti okoli Stalina je z današnjega vidika zagotovo težko razumeti, vendar direktor spominskega mesta Hohenschönhausen Hubertus Knabe opominja, da ne gre podcenjevati moči propagande.

"Samo poglejte insceniranje današnjih strankarskih in državnih voditeljev tudi drugod - v mislih imam Turčijo, v mislih imam Putina v Rusiji - z vidika metodologije to ni tako oddaljeno," je opomnil Knabe.

Preobrazba v Stalina med revolucijo

Stalin se je rodil kot Josip Visarijonovič Džugašvili 21. decembra 1879 v kraju Gori v Gruziji. Leta 1894 je stopil v duhovniško šolo pravoslavne cerkve v Tbilisiju, kjer je prvič prišel v stik z marksističnimi spisi. Štiri leta pozneje se je včlanil v Socialdemokratsko delavsko stranko Rusije (SDAPR), zaradi česar so ga pozneje tudi izključili iz šole. Med revolucijo po letu 1905 je prevzel psevdonim Stalin, ki pomeni jekleni.

Pokopan ob kremeljskem obzidju

Med letoma 1922 in 1953 je bil generalni sekretar sovjetske komunistične partije, po smrti Vladimirja Iljiča Lenina leta 1924 pa je zmagal v boju za oblast v takratni Sovjetski zvezi in si zgradil položaj neomejene avtoritete. Umrl je v svoji počitniški hiši oziroma dači blizu Moskve 5. marca 1953. Leta 1961 so Stalinove posmrtne ostanke preselili iz Leninovega mavzoleja in jih pokopali ob kremeljskem obzidju.

P. G., foto: EPA