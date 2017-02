Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Recital se je v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici točno opoldne začel z deklamacijo Zdravljice. Foto: BoBo Od česa le človek pridobi več. Umetnost govori sama zase. Kljub človeški in oblastniški domišljavosti je vselej preživela, ker je večja in starejša od nas vseh. Od slehernega mandata, sleherne vojne, stoletja, religije. Kot prav vsaka pesem, ki bo danes povedana. Gašper Tič Predsednik združenja Gašper Tič je okrcal stališče, da je kultura zgolj strošek. Ta se oblikuje samo v družbi, kjer je kulture premalo. Foto: BoBo Da ni vse v Ljubljani in da je dostopen čim več poslušalcem, pa so ga ob lanski 30. ponovitvi izvedli še v Mariboru in Novi Gorici. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Stališče, da je kultura le strošek, se oblikuje v družbi, kjer je je premalo"

Kritični tudi na tradicionalnem recitalu Prešernove poezije

8. februar 2017 ob 14:47

Ljubljana, Maribor, Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

"Časi, ko je treba govoriti o kulturi in jo braniti, so grdi časi. Stališče, da so kultura predvsem kulturniki, oboje pa velik strošek in težava, se oblikuje samo v družbi, kjer je kulture premalo. Vsakršne. V glavi in v srcu," je na recitalu pod Prešernovim spomenikom v Ljubljani poudaril Gašper Tič.

Predsednik Združenja dramskih umetnikov, ki organizira tradicionalno prireditev, je svoje ostro stališče povedal po Zdravljici, ki jo je v nasprotju s preteklimi leti namesto Aleša Valiča interpretiral Marko Simčič. "Veliko preveč govorimo o tem, veliko premalo smo sorazmerno s tem slišani," je dejal Tič. Ignoranca politike do stroke vlada samo tam, kjer je kulture premalo, je še poudaril. "Pravna država in pravni red ne veljata za vse le tam, kjer je kulture premalo. Kultiviranega dialoga ni le tam, kjer je kulture premalo. Osebno okoriščanje vlada tam, kjer je kulture premalo."

"Kljub človeški domišljavosti je umetnost vselej preživela"

Kot pravi, v družbi, kjer kulture ni premalo, ta ne velja za nepridobitno dejavnost. "Od česa le človek pridobi več. Umetnost govori sama zase. Kljub človeški in oblastniški domišljavosti je vselej preživela, ker je večja in starejša od nas vseh. Od slehernega mandata, sleherne vojne, stoletja, religije. Kot prav vsaka pesem, ki bo danes povedana," je sklenil nagovor zbranim poslušalcem Prešernove poezije.



Recital kot protest za ohranitev kulturne avtonomije

Recital, ki se vsako leto začne natanko opoldne, je pred 31 leti prvič organiziral režiser Aleš Jan. Tedaj se je začel kot protest za slovensko kulturno avtonomijo v okviru nekdanje Jugoslavije. Nastala je kot odgovor in protest zoper namene nekdanjih politikov, da na področju nekdanje skupne države naredijo enotno kulturno ministrstvo ter tako zmanjšajo moč slovenske besede in državotvorne drže, piše na spletni strani združenja.

"Čeprav majhni, smo na področju kulture vselej velikani"

Začelo se je v Ljubljani, v zadnjih letih pa so se dogodku pridružili še v Mariboru in Novi Gorici. Gre za eno izmed dejavnosti ZDUS-a, društva v javnem interesu, ki združuje okrog 400 članov - zaposlenih, samozaposlenih, svobodnih in upokojenih dramskih ustvarjalcev. Ti brezplačno prispevajo nastop v čast kulturnemu prazniku, največjemu slovenskemu pesniku, kot poklon meščankam in meščanom Ljubljane in vsem ljubiteljem lepe umetniške besede. "In seveda v službi ohranjanja dejstva, da smo bili Slovenci, čeprav pregovorno majhni, na področju kulture in umetnosti vselej velikani," je dodal Tič.

"To je naše darilo ljudem in za boljši svet, ki bo mogoče kdaj kulturo spet nekoliko bolj upošteval," je o recitalu še pred začetkom dogodka dejal igralec.

Na vseh treh prizoriščih, poleg ljubljanskega Prešernovega trga še na mariborskem Grajskem trgu in novogoriškem Bevkovem trgu, so recital odprli verzi Zdravljice. Poeziji, ki jo recitirajo številni dramski umetniki, je bilo mogoče prisluhniti tudi v radijskem prenosu 3. programa Radia Slovenija, Ars.

