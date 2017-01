Stalnica železnih repertoarjev Madama Butterfly kot osebna tragedija

Premiera Puccinijeve opere v režiji Vinka Möderndorferja

26. januar 2017 ob 08:45,

zadnji poseg: 26. januar 2017 ob 08:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Leta 1904 je krstna uprizoritev opere Madama Butterfly po dramski predlogi ameriškega pisatelja Davida Belasca v milanski Scali pravzaprav doživela velik polom, danes pa gre za eno najbolj priljubljenih opernih stvaritev.

Opera opisuje tragedijo, ki jo povzroči trk japonske in ameriške kulture ter sooči japonski vrednostni sistem z lahkotnejšim ameriškim, je na novinarski konferenci pred drevišnjo premiero v SNG Opera in balet Ljubljana povedal režiser Vinko Möderndorfer. Delo Giacoma Puccinija po režiserjevih besedah opisuje tragedijo na osebni ravni, ki jo povzroči trk dveh popolnoma drugačnih kultur.

Na sporedu ljubljanske Opere je bila že v sezoni 1908/1909, nazadnje pa je bila v Ljubljani uprizorjena leta 2010 v režiji Giulia Ciabattija.

Trk raznolikih kultur

Zgodba opere je po Möderndorferjevih besedah lahko tudi povsem sodobna, saj so v ospredju človeški odnosi, ti pa se skozi zgodovino ne spreminjajo tako hitro kot drugo. V ospredje postavlja nesporazum med 15-letno deklico Čo-čo-san, ki pripada japonski kulturi, v kateri zvestoba in resnica igrata pomembno vlogo, ter zahodno, ameriško, kjer so te vrednote zrahljane, kar privede do tragedije.

Möderndorfer v predstavi, kot je poudaril, ni želel prikazati črno-belih značajev. Tako Čo-čo-san ni le nemočna žrtev, ampak polnokrvna ženska, ki zakon z Američanom Pinkertonom razume tudi kot priložnost za boljše življenje, za kar je pripravljena zastaviti celo svojo vero in kulturo.

Puccinijevo najboljše in najmodernejše delo

Skladatelj sam je dejal, da je z Madame Butterfly ustvaril opero, v katero je izlil svoje srce in dušo. Vse življenje jo je označeval kot svoje najboljše in najmodernejše delo. Usoda japonske ženske, ki ne doživi izpolnitve svoje ljubezni in se na koncu z lastno roko požene v smrt, je skladatelja nedvomno globoko pretresla, saj je v tej zgodbi dosegel izjemno zlitje svoje ustvarjalne skladateljske moči z lirično in s pretresljivo psihološko dramo osrednjega lika.

V vlogi Čo-čo-san v alternaciji pojeta Mirjam Tola in italijanska pevka Lucia Premerl. Vlogo Pinkertona v alternaciji pojejo Aljaž Farasin, Jure Kušar, Branko Robišak in Renzo Zulian. Glasbeni vodja in dirigent je Loris Voltolini, scenograf Branko Hojnik, kostumograf Alan Hranitelj, oblikovalec luči Pascal Merat, koreografinja Rosana Hribar.

Premiera opere Madama Butterfly v SNG-ju Opera in balet Ljubljana bo drevi ob 19.30, predstava bo izvedena v italijanskem jeziku s slovenskimi nadnapisi.

P. G.