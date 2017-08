Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hanna Schygulla je, tudi oziroma predvsem zaradi plodovitega sodelovanja s Fassbinderjem, najprepoznavnejši obraz novega nemškega filma. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stanovski poklon Fassbinderjevi muzi Hanni Schygulla

Priznanje za življenjsko delo

18. avgust 2017 ob 10:55,

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemško igralko Hanno Schygulla (73) bodo za njeno vplivno igralsko ustvarjanje odlikovali s častnim priznanjem nemške igralske nagrade.

Kot je povedal Hans-Werner Meyer, predsednik Zveznega združenja Igra, Schygulla ne prepriča le s svojo igro in učinkom, ki ga ima na gledalce, temveč tudi s svojo notranjo neodvisnostjo.

Hanna Schygulla, dobitnica častnega zlatega leva na berlinskem filmskem festivalu, je znana predvsem po vlogah v filmih Rainerja Wernerja Fassbinderja, kot so Effi Briest, Zakon Marie Braun - za glavno vlogo v omenjenem filmu je dobila srebrnega medveda na Berlinalu - in Lili Marleen.

Znana je tudi njena pevska pot, poroča DPA. V 90. se je uveljavila kot šansonjerka, v filmu dokumentarnem filmu režiserke Juliane Lorenz o Fassbinderjevem ustvarjanju je zapela več pesmi.

Igralki bodo nagrado podelili 22. septembra v berlinski Zoo Palast. Pred njo so to visoko priznanje prejeli Senta Berger, Katharina Thalbach in Götz George.

