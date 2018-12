Režiserja Tin Grabnar in Hana Vodeb v svoji drugi premieri Starci postavita v središče svojega zanimanja staranje. Foto: Hana Vodeb/Gledališče Glej Režiserja sta predtsavo ustvarila v sodelovanju s sedmimi starostniki iz najrazličnejših ozadij. Foto: Hana Vodeb/Gledališče Glej Starostniki se s pomočjo spominov s poetično interpretacijo starosti soočajo z družbenimi predsodki do starejših. Foto: Hana Vodeb/Gledališče Glej Dodaj v

Starci 1.2. – predstava o teži soočanja z življenjem, ki naglo polzi iz rok

Nocojšnja premiera je razprodana

1. december 2018 ob 15:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tin Grabnar in Hana Vodeb se v novi predstavi Starci 1.2. posvečata soočanju s staranjem, tega pa poskušata razumeti s pomočjo sedmih starostnikov najrazličnejših ozadij, ki temo osvetljujejo tako z družbenega kot z intimnega vidika.

Premiera predstave bo danes v Gledališču Glej, kjer sta režiserja trenutno rezidenta. V svoji drugi premieri Starci v sklopu Glejevega rezidenčnega programa in v koprodukciji z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo postavita Tin Grabnar in Hana Vodeb v središče svojega gledališkega premisleka staranje. Več kot dve leti sta s starostniki iz različnih sfer življenja, ki pred tem večinoma niso imeli stika z gledališčem, gradila skupnost, ki se preko razkrivanja spominov s poetično interpretacijo starosti sooča z družbenimi predsodki do starejših.

Na odru se prepletajo spomini in pozaba, poetično in politično, interpretacija in izkušnja. "Izginule zgodbe in ljudje postanejo resnični, strahovi se razblinjajo v prazen nič. Oder postaja polje mogočega. Medtem ko nas družba sili v individualizacijo, se starci s svetom in seboj soočajo skupaj. In ne pristajajo na to, da zanje tu ni več prostora," preberemo v najavi predstave.

Za strah pred minljivostjo ni prostora

Predstava odpira temo soočanja z bližajočo se smrtjo, z občutkom, da nam življenje polzi iz rok, svet pa dere mimo brez nas, s stanjem, ko ostajajo le še spomini. "Živimo v družbi, ki se s staranjem sooča preko institucionalizacije, s predsodki in izolacijo. Kjer je medgeneracijsko sodelovanje pogosto le floskula. In kjer moramo govoriti le o tem, da je starost lepa, pri čemer mora ostati strah pred minljivostjo globoko potlačen v vsakem posamezniku," so ustvarjalci še zapisali o predstavi.

Tin Grabnar in Hana Vodeb sta kot rezidenta v Gleju že poleti uprizorila predstavo Starci 1.1, ki je temeljila predvsem na odpiranju spominov, pripovedovanju zgodb in povezovanju znotraj ustvarjalne ekipe. S pomočjo filmskih posnetkov in s postopki dokumentarnega gledališča so z nastopajočimi skušali poustvariti njihove spomine, tudi na kraju, kjer so se zgodili. V prvi predstavi so poleg odnosa do staranja in starosti v ospredje postavili spominjanje in edinstvenost osebnih zgodb.

Pri obeh predstavah sta stalnica režiserja, trdna pa ostaja - z izjemo ene menjave – tudi igralska ekipa. V uprizoritvi nastopajo Irena Butoln, Jožica Hribar, Majda Lekše, Stanka Škodič, Vesna Škreblin, Jože Drabik in Vanja Matijevec. V prvi izdaji Starcev je namesto Drabika nastopal Božidar Škof. Dramaturgijo tokrat podpisujeta Brina Klampfer, kostumografijo pa Sara Smrajc Žnidarčič, pri obeh predstavah pa sta sodelovala scenografka Nina Rojc ter oblikovalec luči Grega Mohorčič.

Predstava Starci 1.2 ima poleg nocojšnje razprodane premiere v decembru napovedani še dve ponovitvi, 3. in 5. decembra, ki sta prav tako razprodani. Dodatne ponovitve v Gleju načrtujejo v februarju.

M. K.