Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V predstavi igra Robert Waltl, režijo pa podpisuje Ivica Buljan. Foto: Mini teater/MG Ptuj Predstavo so na odru ptujskega mestnega gledališča premierno uprizorili konec oktobra. Foto: Mini teater/MG Ptuj Dodaj v

"Starši se vedno sprašujejo, ali so bili dobri starši. Kaj pa mi? Smo bili dobri otroci?"

Uprizoritev nagrajenega dela Mohameda El Khatiba

3. november 2017 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na odru Mini teatra nocoj s predstavo Naj bo konec lep Mohameda El Khatiba odpirajo program postdramskega gledališča v novi sezoni. Robert Waltl na odru in režiser Ivica Buljan za njim v njej ponujata vpogled v intimnost življenja, zaznamovanega s smrtjo, ter se dotikata vprašanj družine, države, maternega jezika, spominov in žalovanja.

Predstava, ki so jo konec oktobra že uprizorili v Mestnem gledališču Ptuj, temelji na dramskem besedilu francoskega pisatelja, režiserja in performerja maroških korenin Mohameda El Khatiba, ki je zapisal zlepljenko intervjujev z materjo, časopisnih izrezkov, elektronskih in telefonskih sporočil, transkripcij pogovorov, videov in kratkih dialogov z očetom.

Ganljiva avtobiografska pripoved, ki je ponekod zajedljivo boleča, a pogosto tudi zabavna, združuje fikcijo in dokumentarnost. El Khatib je gradivo zbiral od maja 2010 do avgusta 2013. "Nisem vedno prosil za potrebne avtorizacije, nisem si postavljal vprašanj meja, spodobnosti, previdnosti. Zbral sem vse, kar sem lahko, in sestavil novo celoto. Vse se je dogajalo hitro in brez vnaprejšnjih premislekov." Dodal je, da je ta dokumentarna fikcija predstavljena bolj ali manj linearno in kronološko.

Dobitnik velike nagrade za dramatiko

Nikakršnega suspenza ni, še piše avtor, vemo, da mama na koncu umre in da je njen sin zelo žalosten. "Vemo tudi, da bi ravnal drugače, če bi lahko vse naredil še enkrat. Bil bi popoln sin. Starši se vedno sprašujejo, ali so bili dobri starši. Kaj pa mi? Smo bili dobri otroci? Smo bili otroci na ravni? Olimpijski otroci?" je še zapisal avtor, ki je za besedilo lani prejel veliko nagrado za dramatiko.

Pisatelj je želel sprva napisati dramsko besedilo le na podlagi intervjujev, ki jih je naredil s svojo materjo, a je leta 2012 njena smrt prezgodaj končala zastavljeni projekt.

M. K.