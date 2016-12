Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rick Parfitt (na levi) in Francis Rossi leta 2009, ko so Status Quo nastopili na festivalu Glastonbury. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Status Quo izgubili kitarista: umrl je Rick Parfitt

Usodna je bila okužba stare rane

24. december 2016 ob 17:11

Marbella - MMC RTV SLO

Po kratki bolezni je v Španiji umrl Rick Parfitt, kitarist kultne britanske rockerske zasedbe Status Quo. Star je bil 68 let.

S svojimi valovitimi svetlimi lasmi, zbledelim džinsom in kitaro Fender je bil Parfitt eden najbolj prepoznavnih kitaristov v rocku. iz njegovega sodelovanja s Francisom Rossijem so se rodili Status Quo, ena najbolj dolgoživih britanskih zasedb. Parfitt ni bil samo katirst, ampak je za skupino tudi napisal številne med njihovimi uspešnicami.

Glasbenikova družina in menedžer so že potrdili, da je Parfitt umrl v bolnišnici v Marbelli na jugu Španije, kamor so ga sprejeli v četrtek. Zanj je bila usodna huda okužba, ki je bila posledica zapleta pri stari poškodbi rame.

Skupina Status Quo je v skoraj petih desetletjih delovanja prodala več kot 100 milijonov plošč, med njihovi najbolj znani hiti sta Rockin' All Over the World in Caroline. Leta 2015 so dosegli mejnik, ki ga doživijo le redki izvajalci: kar 500 tednov so skupno preživeli na britanski lestvici najboljših albumov.

Imel je še načrte

Kot so sporočili žalujoči svojci, je Parfitt umrl v trenutku, ko se je veselil samostojne kariere. Po nasvetu zdravnikov se je namreč odločil, da ne bo več hodil na turneje s skupino, temveč je za leto 2017 načrtoval album in avtobiografijo.

A. J.