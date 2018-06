Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Štefka Drolc, ki je bila dejavna vse do visoke starosti, bo za vedno ostala sinonim za legendo slovenskega filma in gledališča. V intervjuju ob 90. osebnem jubileju je dejala: "Smo narod, bogat z igralci, pesniki in pisatelji, in ne vem, kaj nam je treba tega, da se kar naprej nekaj sporekamo, drug drugemu očitamo. Res, res bi morali živeti razumneje." Foto: Tone Stojko/Ministrstvo za kulturo Dodaj v

Štefka Drolc bo pokopana z vojaškimi častmi

Državni pogreb za eno največjih slovenskih igralk vseh časov

29. junij 2018 ob 18:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da bodo za igralko Štefko Drolc organizirali državni pogreb z vojaškimi častmi. Štefka Drolc, ki je umrla v ponedeljek, je bila ena največjih igralk in ena najžlahtnejših mentoric ter prijateljic številnih generacij igralcev in sodelavcev gledališča, filma, televizije in radia.

Pogreb bo v ponedeljek, 2. julija, ob 12. uri izpred Vežice sv. Nikolaja na ljubljanskih Žalah, so potrdili v SNG Drama Ljubljana.

Televizija Slovenija se bo Štefki Drolc poklonila z naslednjima oddajama:

- v petek, 29. junija, ob 22.15 na TV SLO 2 - koncert skupine Čompe ob 90-letnici Štefke Drolc, posnetek iz SNG Drama

- v soboto, 30. junija, ob 14.20 na TV SLO 1 - Ko se trenutek filma sreča s trenutkom igralca, portret Štefke Drolc



Igralski dar Štefke Drolc je bil povezana z globoko humanim in humanističnim odnosom do človeka in sveta v celoti. Ni bila samo izjemna interpretka zelo številnih in zelo različnih vlog, pač pa je bila izjemna tudi po tem, da je znala v prav vsaki vlogi najti razsežnost človečnosti in njeno najglobljo duhovno in čustveno podstat ter jo tako približati slehernemu gledalcu ali poslušalcu, so zapisali v uradu vlade za komuniciranje. Stara je bila 94 let.



Štefka Drolc je igralsko kariero začela kot ljubiteljska igralka v Mariboru, pozneje pa je delala v Drami SNG Maribor, pri Triglav filmu, v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu ter v SNG Drama v Ljubljani. Od leta 1982 je poučevala tudi na AGRFT v Ljubljani.

Za svoje bogato ustvarjanje je prejela številne nagrade: Prešernovo (1964), Severjevo (1977), tri Borštnikove nagrade (1980, 1982, 1997), Borštnikov prstan (1983), srebrni častni znak svobode (1996) in veliko Prešernovo nagrado (2009). Leta 2014 je prejela tudi nagrado bert za življenjsko delo na področju filma.

A. J.