Steven Spielberg izza kamere stopa pred objektiv

Spielberg, hollywoodska inštitucija

19. julij 2017 ob 11:27

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška televizija HBO za jesen napoveduje dokumentarni film o režiserju Stevenu Spielbergu. Film producentke in režiserke Susan Lacy oglašujejo kot "intimni portret slovitega režiserja s skoraj 50-letno filmsko kariero".

Za dokumentarec so bili pred kamero pripravljeni stopiti številni slavni akterji filmske industrije, kot so George Lucas, Martin Scorsese in Tom Hanks.

Susan Lacy je film sestavila iz tridesetih ur posnetega materiala, ki zajema pogovore s Spielbergom in njegovimi kolegi ter drugimi sopotniki v njegovem življenju. Režiserka se je namreč pogovarjala z več kot 80 najrazličnejšimi ljudmi, med njimi tudi z igralci, ki so igrali v Spielbergovih filmih: Tomom Hanksom, Harrisonom Fordom, Danielom Day-Lewisom, Leonardom DiCapriom in številnimi drugimi.



Dokumentarec bo prikazal celotno režiserjevo življenje, od njegovega otroštva, prvega orjaškega uspeha z Žrelom pa vse do ustvarjanja resnejših filmov.

Med drugim bo razkril tudi posnetke in dogajanje v zakulisju iz več Spielbergovih pomembnih filmov, kot so Žrelo, ET, Jurski park, Schindlerjev seznam in Reševanje vojaka Ryana.

Dobrodošla promocija za Spielbergov lastni film

Dokumentarni film o režiserju, ki trenutno snema film The Papers s Hanksom in Meryl Streep v glavnih vlogah, bo premiero doživel 7. oktobra. Malo pozneje, najverjetneje decembra, v kina prihaja Spielbergova ekranizacija resnične zgodbe o "pentagonskih dokumentih".

A. J.