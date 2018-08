Stikanja: slovenska LGBT-literatura v Pragi

Dvodnevno srečanje, poimenovano Stikanja

9. avgust 2018 ob 11:09

Praga - MMC RTV SLO, STA

V času, ko je v Češki republiki teden Parade ponosa, se v Pragi začenja dvodnevno srečanje slovenske, češke in slovaške LGBT-literature, poimenovano Stikanja.

Med Slovenci se bodo dogodka udeležili Kristina Hočevar, Aljaž Koprivnikar, Uroš Prah, Nataša Sukič in Suzana Tratnik. Njihova dela so v češčino prevedli prevajalci Aleš Kozar, Petr Mainuš in Hana Mžourkova.

Preteklost in sedanjost

Slovenskim pisateljem in pesnikom se bodo pri branju pridružili sodobni češki in slovaški LGBT-pesniki in pesnice Adam Borzič, Emma Kausc, Michal Tallo, Marek Torčik in Andrea Vatulikova.

Branja bodo spremljali pogovori o pomenu in vlogi LGBT-literature, v zgodovini in danes. Prav tako bodo govorili o dosedanjem sodelovanju med državami na literarnem področju, saj je tako na Češkem kot v Sloveniji že izšlo nekaj prevodov, v češčini, denimo, knjige Suzane Tratnik in Braneta Mozetiča.

Gostovanje slovenske zasedbe bo razdeljeno na dva literarna večera. Danes bo branje potekalo na ladji Galerije (A)void na reki Vltavi, v petek pa v prostorih legendarne praške kavarne ter knjigarne Božská Lahvice.

Ob dogodku bodo tudi izdali knjigo

Zaznamoval ga bo tudi knjižni izid izbora sodobne slovenske, češke in slovaške LGBT-literature z naslovom Stikanja, v katerem bodo v češkem jeziku predstavljeni vsi sodelujoči avtorji. Za delo sta spremni besedi o slovenski in češki LGBT-literaturi napisala Mozetič in Borzič.

"Na ta način bo gostovanje v češki prostor prineslo sodobno produkcijo slovenskih ustvarjalcev, jo približalo češkemu in, širše gledano, mednarodnemu občinstvu ter s knjižnim izidom odigralo tudi enega izmed pomembnih povezovalnih členov med slovensko in češko literaturo," so v sporočilu za javnost zapisali v Društvu Škuc, ki srečanje tudi organizira v sodelovanju s češkima literarnima revijama Tvar in Psi vino, ob pomoči Javne agencije za knjigo Republike Slovenije ter mestne občine Praga.

N. Š.