Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Riko Debenjak: Istranke, 1953, barvni lesorez. Foto: Galerija Prešernovih nagrajencev Riko Debenjak: Strgalo, 1965 Akvatinta. Foto: ALUO Dodaj v

Štiri desetletja galerije, ki bedi nad umetnostjo Rika Debenjaka

Z dopolnjeno stalno zbirko

22. december 2017 ob 19:00

Kanal - MMC RTV SLO, STA

Slikar in grafik Riko Debenjak je bil vse življenje globoko navezan na rojstni Kanal in kraju tudi podaril precejšnje število svojih grafik. Te so bile temelj, na katerem je vzniknila po umetniku poimenovana galerija, ki letos praznuje 40 let.

Ob tej priložnosti so v Galeriji Rika Debenjaka predstavili dopolnjeno stalno zbirko z novimi podarjenimi deli slikarjevega sina Božidarja Debenjaka. Predvajali so tudi dokumentarni film Riko Debenjak iz leta 1980. Slavnostna govornica na prireditvi je bila državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Damijana Pečnik.

Rika Debenjaka je življenjska pot sicer zanesla v svet, a se je vedno znova vračal v svoj rodni Kanal. Že leta 1948 je restavriral freske v cerkvi v Prilesju pri Plavah, leta 1957 ob 90-letnici kanalske čitalnice je pripravil razstavo v Kanalu, prav tako leta 1965. Ob vsaki razstavi pa je kraju daroval nekaj grafik.

Ko je umetnik ob 90-letnici Prosvetnega društva Soča poklonil rojstnemu kraju deset grafik, ki jih pravzaprav ni bilo kje primerno razstaviti, so začeli razmišljati o prostorih za likovno dejavnost v župnišču, a zaradi pomanjkanja denarja je ideja zamrla. Ko je Debenjak sredi sedemdesetih let počasi zaokroževal svojo umetniško in akademsko pot, je rojstnemu kraju ponudil dragoceno darilo, to je več kot 50 grafik in lik matere na velikem platnu v olju, pod pogojem, da za darovana umetniška dela najde ustrezen razstavni prostor.

Potem ko so preverjali več lokacij, so se s spomeniškovarstveno stroko nazadnje odločili za adaptacijo obrambnega stolpa na kamnitem bregu reke Soče. Z leti so se prostori samo širili, v prihodnje pa v Kanalu načrtujejo ureditev ustreznih arhivskih prostorov. Galerija se je z leti uveljavila v slovenskem kulturnem prostoru, število razstav se je povečalo, vse večja je bila odzivnost obiskovalcev. Leta 1994 je znova zaživela občina Kanal ob Soči, ki je za delovanje galerije zagotovila delno sofinanciranje galerijske dejavnosti.

Prosvetno društvo Soča Kanal, ki v letošnjem letu praznuje 150-letnico obstoja, je za delovanje samostojne sekcije v okviru društva imenovalo umetniški svet, prav tako od tedaj posamezne razstave v galeriji pripravljajo profesionalni kustosi.

S spominsko sobo Rika Debenjaka

V zadnjih treh desetletjih je društvo z nakupom Kolarjeve hiše poskrbelo, da so se prostori galerije precej povečali. Z obrambnega stolpa so se razširili v zgornje prostore Kolarjeve, gotske in Fiščeve hiše. S tem je bil ohranjen pomemben del starega trškega jedra Kanala. Tako je od 10. februarja 2012 Občina Kanal bogatejša tudi za spominsko sobo slikarja Rika Debenjaka, ki je v prenovljeni Fiščevi hiši na kanalski Kontradi.

M. K.