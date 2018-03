Štiri maline za "nadležne" emojije in dve za "obupna" Mela Gibsona in Toma Cruisa

Nagrade za najbolj zanič dosežke filmske industrije

3. marec 2018 ob 14:13

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Animirani Film o emojijih je dominiral na letošnji podelitvi zlatih malin, ki "nagrajujejo" najslabše dosežke filmske industrije. Film je osvojil kar štiri jagodičaste trofeje, pod plazom kritik pa sta se znašla tudi igralca Mel Gibson in Tom Cruise.

Otroški animirani Film o emojijih (The Emoji Movie), v katerem imajo glavno vlogo govoreči emojiji, je na 38. podelitvi neslavnih zlatih malin v Los Angelesu odnesel kar štiri. Emojiji so bili "nagrajeni" z malino za najslabši film, za najslabšo režijo (Tony Leondis), najslabši scenarij (Tony Leondis, Eric Siegel in Mike White) in najslabšo zaslonsko kombinacijo, saj naj bi jo predstavljala kar "katera koli dva nadležna emojija".



Šaljiva nagrada zlata malina za najbolj zanič filme vsako leto s sarkastičnim podtonom spremlja podelitev oskarjev ameriške filmske akademije. Organizatorji podelijo z zlato barvo popršene trofeje v obliki malin, ki stanejo zgolj simboličnih 4,97 dolarja.



Med igralci sta bila najbolj na udaru najslabši igralec Tom Cruise za vlogo vodnika v ameriški vojski, ki po nesreči v starodavni grobnici sproži apokalipso, v filmu Mumija (The Mummy) in najslabši stranski igralec Mel Gibson za vlogo v komediji Očka proti fotru 2 (Daddy's Home 2). Njuna igra je bila "obupna", so zapisali.

Tyler Perry z malino za "najslabšo igralko"

Malino za najslabšo igralko je dobil zdaj že pregovorna "boksarska vreča" vsakoletnih zlatih malin Tyler Perry za vlogo ženskega lika v komediji Boo 2! A Madea Haloween. Najslabša stranska igralka pa je postala oskarjevka Kim Basinger za vlogo v filmu Petdeset odtenkov teme (Fifty Shades Darker), ki si je prislužil malino za najslabše nadaljevanje.

V kategoriji "Tako zanič, da mi je všeč" (Nominee So Bad You Loved It) pa so izbrali filmsko adaptacijo uspešne televizijske serije Obalna straža (Baywatch).

Zlate maline izbira več kot 1.000 glasujočih članov žirije iz več kot 26 držav, so sporočili organizatorji.

G. K.