Stoječe ovacije za slovenski zbor na svetovnem zborovskem simpoziju v Barceloni

Največji zborovski dogodek le na vsaka tri leta

1. avgust 2017 ob 13:44

Barcelona - MMC RTV SLO

Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije je kot prvi slovenski zbor nastopil na 11. svetovnem zborovskem simpoziju v Barceloni in na osrednjem nastopu poslušalce navdušil ter prejel stoječe ovacije celotne dvorane.

Svetovni zborovski simpozij je največji zborovski dogodek, ki ga Mednarodna zveza za zborovsko glasbo že trideset let organizira na vsaka tri leta, vedno na drugi celini. Na omenjenem simpoziju, ki je potekal med 22. in 29. julijem v Barceloni, je sodelovalo 24 izbranih zborov, številni skladatelji in glasbeni založniki. Simpozija se vsakokrat udeleži nekaj tisoč slušateljev z vsega sveta, v glavnem dirigentov, pevcev, skladateljev in ljubiteljev zborovske glasbe. Simpozij je ponudil vpogled v sodobno zborovsko glasbo, predstavil nove smernice in nekaj zborovskih sestavov, ki trenutno najvidneje oblikujejo svetovni zborovski milje.

Med 24 najbolj kakovostnih svetovnih zborov izbran tudi slovenski

Na tem prestižnem dogodku je imelo priložnost nastopiti le 24 zborov izmed 164 prijavljenih. In Dekliški zbor sv. Stanislava z dirigentko Heleno Fojkar Zupančič je bil eden izmed njih. Dekleta že dvajset let navdušujejo s pretanjeno interpretacijo, izjemnim repertoarnim razponom in barvito zvočno podobo. Skupaj z zborovodkinjo pogosto očarajo tudi z ustvarjalnim in iskrivim scenskim nastopom, mladostno radoživostjo, hkrati pa z neverjetno koncentracijo, tonsko točnostjo in odrsko prezenco.

Gre za šolski zbor, v katerem prepeva 40 dijakinj. Ustanovljen je bil zato, da bi glasovno sposobnejša in bolj ambiciozna dekleta razvijala svoj glasbeni talent z zahtevnejšim repertoarjem. Zbor goji stilno pester repertoar, od klasičnih zborovskih del do vokalnega popa in slovenskih ljudskih pesmi ter plesov. Ponaša se s številnimi krstnimi izvedbami del sodobnih slovenskih skladateljev, napisanih posebej zanje. Na državnih in mednarodnih tekmovanjih dosega najvišja mesta in posebne nagrade, zborov največji mednarodni uspeh pa je bila zmaga na Evroradijskem tekmovanju Let the Peoples Sing v Oslu leta 2009.

Izjemen čut za glasbeno ustvarjanje, zbranost in disciplina

Helena Fojkar Zupančič vodi zbor predano že od samega začetka. Med pevkami je zelo priljubljena, saj zna navduševati in skupaj z njimi v glasbi iskati veselje, notranje zadovoljstvo ter priložnosti za osebno napredovanje. Dekleta sama pravijo, da je predvsem zasluga zborovodkinje, da zbor diha kot eno, kjer so pomembni poleg discipline in trdega dela tudi sodelovanje, zbranost, zaupanje sebi in zborovodkinji ter poslušnost. "In ko ustvariš nekaj lepega, je čas, da to podariš naprej, kar pevke uresničujemo na koncertih," pravi Lucija, ena izmed pevk.

Na koncertih in nastopih v Barceloni predstavili dve noviteti slovenskih skladateljev

Zbor je imel v Barceloni tri večje koncerte in en manjši nastop, na katerih je prestavil predvsem slovensko sodobno zborovsko glasbo, med drugim tudi dve noviteti, ki sta nastali posebej zanje: Jeruzalem Damijana Močnika in Moj prvi angel Ambroža Čopija. Na programu je bila tudi skladba God of the Open Air, ki jo je za zbor po naročilu posebej za to priložnost napisal britanski skladatelj Bob Chilcott.

Osrednji nastop na letošnjem simpoziju v Barceloni

Osrednji nastop so dekleta imele v petek, 28. 7., v dvorani Pau Casals. Nabito polna dvorana z 2.200 sedeži je nudila nepozaben glasbeni dogodek tudi številnim dirigentom z vsega sveta. Helena Fojkar Zupančič je takole strnila vtise po koncertu: "Nastopati na tako velikem odru in doživeti stoječe ovacije, je nekaj najlepšega, kar sem kadar koli doživela z zbori. Pred leti sem kot udeleženka simpozija v Vancouvru sama izkusila, kako so se mi ob poslušanju najboljših zborov odprla vrata v nove zborovske svetove, kar je bila nepozabna izkušnja. Verjamem, da so se tokrat ob nas navduševali drugi in da smo nekaj tistega navdiha, ki sem ga pred mnogimi leti prejela sama, pomnoženo podelile naprej. Hvaležna sem za možnost, da smo lahko z dekleti nastopile in da so nam nastopi res dobro uspeli. Veselje je nepopisno!"

Med predavatelji tudi slovenski skladatelj in dirigent Damijan Močnik

Med znanimi predavatelji na simpoziju v Barceloni je bil tudi Damijan Močnik, umetniški vodja glasbenih dejavnosti v Zavodu sv. Stanislava. Na predavanju z naslovom "Kako zgraditi zborovsko piramido?" je predstavil zavodsko zborovsko piramido, ki je velika posebnost v slovenskem in tudi evropskem šolskem prostoru. Piramido tvori pet zborov na Škofijski klasični gimnaziji, dva zbora na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja ter dva zbora alumnov, in sicer Študentski zbor sv. Stanislava ter Komorni zbor Megaron.

S svojimi koncerti, odlično pripravljenost nanje in stoječimi ovacijami poslušalcev na osrednjem koncertu je Dekliški zbor sv. Stanislava nedvomno upravičil mednarodni sloves visokokakovostnega zborovskega petja na Slovenskem.

Lily Schweiger Kotar in Andrej Zadravec