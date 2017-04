Stoletje kraljice džeza oziroma prve dame pesmi Elle Fitzgerald

Pevka bi 25. aprila praznovala 100. rojstni dan

25. april 2017 ob 11:34

Richmond - MMC RTV SLO/STA

"Edino, kar je boljše od petja, je še več petja," je nekoč dejala ameriška pevka Ella Fitzgerald, ki bi danes praznovala 100 let. Pevka, ki jo običajno označujejo za kraljico džeza ali pa prvo damo pesmi, je bila interpretka ameriških standardov iz Velike ameriške pesmarice, znana po čisti intonaciji in dikciji ter vokaliziranju.

Pevka s polnim imenom Ella Jane Fitzgerald se je rodila 25. aprila 1917 v kraju Newport News v Virginiji, od koder se je v mladosti z materjo preselila v Yonkers v ameriški zvezni državi New York. Mama je umrla v prometni nesreči, Ella pa se je po tem preselila k teti. Kmalu je zašla na kriva pota in posledično za nekaj časa pristala v poboljševalnici. Vendar je bila glasba tista, ki jo je pravzaprav rešila, saj je mladenka v njej lahko našla stabilnost.

Priredba otroške pesmice prinesla prvi uspeh

Od leta 1935 je nastopala z orkestrom Chicka Webba in prvi večji uspeh dosegla leta 1938 z džezovsko priredbo otroške pesmice A Tisket, a Tasket. Resnejši prodor ji je uspel po letu 1948, ko je začela peti pod vodstvom znanega džezovskega organizatorja Normana Granza, ki je v okviru nastopov z naslovom Jazz at the Philharmonic zanjo pripravil primerno spremljavo in prave skladbe.

Njen posebni slog petja, ki so ga odlikovali čisti glas velikega razpona, brezhibna dikcija, izjemen dar za improvizacijo in intonacijska natančnost, je kmalu zaslovel po vsem svetu. Med njenimi najbolj znanimi skladbami so Summertime, Oh, Lady Be Good, Flying Home, How High Is The Moon in Stompin' At The Savoy. Med njene uspešnice spadajo še pesmi, kot so The Lady Is a Tramp, Dream a Little Dream of Me in Cheek to Cheek.

Sodelovanje velikih imen džeza

Ella Fitzgerald je med drugim posnela tudi antološko zbirko skoraj 250 najbolj značilnih džezovskih skladb ameriških skladateljev. Skozi čas je nastopala z velikimi imeni džeza, kot so Louis Armstrong, Count Basie in Duke Ellington, bila je tudi gostja na mnogih džezovskih festivalih po vsem svetu ter v filmih in v priljubljenih televizijskih oddajah.

Za svoje ustvarjanje je prejela 13 grammyjev in častnega grammyja ter številne druge nagrade, vključno z državno nagrado za zasluge v umetnosti (National Medal of Arts), ki ji jo je leta 1987 izročil takratni predsednik Ronald Reagan, najvišje civilno odlikovanje - medaljo svobode ter nagrado Georgea in Ire Gershwina. Bila je tudi ena od petih ustvarjalcev, ki so leta 1979 prejeli častno priznanje Kennedyjevega centra.

Ob vseh teh nagradah in priznanjih pa ne gre spregledati tudi dejstva, da jo mnogi glasbeni ustvarjalci navajajo kot enega izmed ključnih navdihov in vzorov za svoje delo. Ella Fitzgerald je umrla leta 1996 v Beverly Hillsu za posledicami sladkorne bolezni.

100. obletnici pevkinega rojstva se bodo poklonili z več dogodki skozi vse leto, najbližji nam bodo na Dunaju in v Salzburgu - celotni razpored si lahko pogledate tukaj.

P. G.