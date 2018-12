Služba Brie Larson je nekaj časa visela na nitki, ker je scenariste skrbelo, da je preprosto premlada, da bi bila verodostojna kot vojaška pilotka z bleščečo kariero. Predstavniki vojaških sil so jih nato pomirili, da bi pilot med 28. in 34. letom lahko imel za seboj že veliko dosežkov. Foto: IMDb

Stotnica Marvel: Brie Larson v boju z vesoljci

Nov napovednik za naslednji veliki Marvelov spektakel

4. december 2018 ob 15:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Studio Marvel bo marca v kinematografe pripeljal prvo superjunaški spektakel z žensko protagonistko; Stotnico Marvel obenem tudi režira ženska, Anna Boden. Na spletu si že lahko ogledate drugi uradni napovednik z Brie Larson v glavni vlogi.

Dogajanje filma Stotnica Marvel je postavljeno v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, torej v čas pred začetkom "Marvelovega filmskega vesolja", ki ga poznamo iz cele serije filmov. Protagonistka je nekdanja vojaška pilotka Carol Danvers (Brie Larson), ki je nadnaravne moči dobila po tem, ko se je njena kri "okužila" z DNK-jem militaristične vesoljske rase Kree. Zdaj kot Stotnica Marvel varuje galaksijo pod okriljem elitne kreejevske enote Starforce. Ko se Zemlja znajde v precepu spora med dvema različnima svetovoma, je "hibridna" stotnica, ki lahko izpogaja mir med stranema Kreejev in Skrullov.

Skrulli so še ena vesoljska rasa, bitja, ki lahko spreminjajo obliko - tudi v obliko neškodljive stare ženičke na javnem prevoznem sredstvu, kot lahko zdaj vidimo v drugem uradnem napovedniku. Nov izbor odlomkov iz filma predstavi še Samuela L. Jacksona kot mladega Nicka Furyja in, če ste zelo pozorni, tudi Leeja Paceja, ki se vrača v vlogi Ronana Obtoževalca iz Varuhov galaksije.

Objava drugega napovednika je znak, da bi pri marvelu gledalcem radi dali čas, da se navadijo na novo junakinjo, preden absolutno vso pozornost preusmerijo s težko pričakovanim napovednikom za Maščevalce 4 (Kevin Feige je namreč nedavno potrdil, da bo prvi napovednik za drugi del Brezmejne vojne objavlen še pred letom 2019, za kar jim torej ostaja manj kot mesec dni časa.)

Stotnica Marvel se bo seveda pojavila tudi v Brezmejni vojni 2: v prizoru po odjavni špici smo videli, da je prejela klic na pomoč od Nicka Furyja, preden se je ta sesedel v prah. Samuela Jacksona in Clark Gregga (S.H.I.E.L.D.-ov agent Phil Coulson) je bilo treba za novi film vizualno pomladiti - tehnologija, k i jo je studio uporabil že za like v Ant-Manu in Varuhih galaksije 2. V filmu med drugim nastopijo še Jude Law, Ben Mendelsohn, Annette Bening in Gemma Chan.

Film, ki ga režirata Anna Boden in Ryan Fleck, je torej prvi spektakel izpod okrilja studia Marvel, ki ga (so)režira ženska in ima tudi žensko v naslovni vlogi. Za nameček je tudi prvi, za katerega je glasbeno podlago zložila ženska (Pinar Toprak). Pod scenarij je podpisanih kar sedem ljudi, med drugim oba režiserja.

A. J.