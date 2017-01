Straussov valček namesto na novoletnem koncertu zazvenel med stavko v SF-ju

Orkester želi razrešitev stanja najpozneje do februarja

2. januar 2017 ob 09:43,

zadnji poseg: 2. januar 2017 ob 09:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Člani orkestra SF-ja so zaostrili stavko, direktor Damjanovič obljublja prekinitev pogodbe s šefom dirigentom Lajovcem, a hkrati dodaja, da njegova naloga ni vzdrževati "popularnosti pri zaposlenih".

Orkester Slovenske filharmonije (SF) je v nedeljo, ko bi moral izvesti novoletni koncert v Cankarjevem domu, stavkal na delovnem mestu v Slovenski filharmoniji. V prihodnjih dneh nameravajo delati naprej po zastavljenih načrtih, če pa ne bo prekinitve pogodbe s šefom dirigentom Urošem Lajovcem, bodo razmislili o novih ukrepih.

Kot je na novinarski konferenci, ki je potekala v času stavke in na kateri so filharmoniki izvedli Straussov valček Na lepi modri Donavi, povedala predsednica stavkovnega odbora Marina Kopše, naj bi imel Lajovic naslednji koncert načrtovan v drugem tednu februarja in do takrat bi želeli, da se položaj razreši.

Sicer pa je stavkovni odbor orkestra SF-ja sporočil, da je stavka predvsem posledica napačne presoje ministrstva za kulturo, češ da je konflikt notranja stvar SF-ja, v katerega se, če je le mogoče, ne bi vmešavalo.

Direktor "ni vreden nobenega zaupanja"

Izpostavila je, da se je minister Tone Peršak šele po napovedani stavki "zganil in prek medijev sprtim stranem sporočil, da morajo narediti korak nazaj", in dodala, da je orkester ministrov napotek vsekakor upošteval. Direktor SF-ja Damjan Damjanovič pa je, "kot vselej do zdaj, lastno besedo snedel in prek svojih odvetnikov zavrnil sklenitev ponujenega sporazuma". "Tako je dokončno pokazal, da ni vreden nobenega zaupanja," je dodala Kopšetova.

Poudarila je, da je orkester v želji, da omogoči "poslovodstvu SF-ja dovolj časa za sklenitev sporazuma o prekinitvi sodelovanja z dirigentom Lajovcem, njemu pa možnost dostojanstvenega umika", že 14. decembra napovedal stavko za generalno vajo in novoletni koncert 1. januarja v Cankarjevem domu.

Pooblaščenec stavkovnega odbora stavkajočih v SF-ju Dino Bauk je poudaril, da je po sestanku z orkestrom 23. decembra direktorju Damjanoviču in odvetniški družbi, ki ga zastopa, sporočil pogoje, pod katerimi bi se lahko stavka prekinila in izvedel novoletni koncert. Predlagal je, da se obljuba, ki jo je dal Damjanovič v svojem dopisu, materializira s podpisom sporazuma s šefom dirigentom Urošem Lajovcem o prenehanju sodelovanja s SF-jem po izvedenem koncertu.

Kot je dejal, je ponudba predstavljala resno osnovo za pogovore za pogajalsko mizo, h kateri pa ni prisedel nihče. Po nekaj dneh je zgolj od odvetniške pisarne, ki zastopa Damjanoviča, prišla zavrnitev te ponudbe brez povabila k nadaljnjim pogajanjem, zato je sledila stavka.

Glavni tajnik sindikata Sviz Branimir Štrukelj je dejal, da je ključni razlog za nastali položaj v SF-ju direktor, saj je pripeljal šefa dirigenta, ne da bi lahko orkester pri tem sodeloval in s to gesto prevzel absolutno vso odgovornost za to, kaj se med šefom dirigentom in orkestrom dogaja. Poleg tega ni reševal zapletov, ko so se ti pojavili, posledica njegove nezmožnosti, da bi stvari uredil, pa je bila stavka.

Pozivi k odstopu vodstva

Po njegovem prepričanju je Damjanovičev odstop lahko začetek razrešitve in poti nazaj v normalizacijo odnosov v SF-ju. Na tej točki pa je po njegovem prepričanju tudi ključna odgovornost ministra, saj je prav on tisti, ki situacijo lahko razreši z razrešitvijo Damjanoviča.

Član stavkovnega odbora Klemen Hvala je povedal, da so med drugim v preteklih dneh opravili razgovor s predsednikom parlamentarnega odbora za kulturo Draganom Matićem, ki jim je dal zavezo, da se bo, če se situacija ne razreši do novega leta, v iskanje rešitev vključil tudi odbor. Sešli pa so se tudi s predsednikom državnega sveta Mitjo Bervarjem, ki se je prav tako zavzel za reševanje njihovih težav.

Njihove stavkovne zahteve po besedah Marine Kopše še naprej ostajajo odhod Damjanoviča, razrešitev sveta SF-ja v sedanji sestavi, prekinitev pogodbe z Lajovcem, ureditev napredovanj in zagotovitev spoštljivega delovnega okolja, zakonitosti, transparentnosti in strokovnosti poslovodenja ter upravljanja SF-ja.

Koncert v Cankarjevem domu so v petek zaradi stavke filharmonikov odpovedali.

Direktor SF-ja Damjan Damjanovič je po stavki v odzivu sporočil, da je stavkajočim sodelavcem že pisno in ustno sporočil, da se bodo s šefom dirigentom Lajovcem v najkrajšem mogočem času dogovorili, da preneha svoje delo. "Ker se tovrstnih zadev ne da rešiti čez noč, predvsem zaradi visokih odškodnin in organizacijsko-strokovnih omejitev, na časovna izsiljevanja ne pristajam, saj bi se le ta vršila na škodo iz naslova strokovnosti, odgovornosti, splošne uigranosti, kar bi zagotovo vodilo posledično v še večjo okrnitev ugleda SF-ja. Še posebej ne ob predpostavki, da je stavka od samega začetka nezakonita, nekatere zahteve pa celo zunaj mojih pooblastil," je še zapisal in dodal, da je njegova naloga vzdrževati kakovost in likvidnost, ne pa "popularnost pri zaposlenih".

VIDEO Stavka slovenskih filharmonikov

A. K.