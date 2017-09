Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Drugi solistični album izvorno mariborskega studijskega kreativca šele v peti enoti Booka ponudi za ščepec repetitativne ritmike več. Foto: false

Šuljo - “Scrap Metal” (Beton REcords, 2017)

Za stare tripaše, ki jim še vedno paše

11. september 2017 ob 09:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sodobna improvizirana elektronika? Prosim, nalij kar v polit’skega. Prvi požirki so res kovinskega okusa, a poslušalsko ugodje kmalu evaluira celo do cinematično pestrega zadovoljstva.

Drugi solistični album izvorno mariborskega studijskega kreativca šele v peti enoti Booka ponudi za ščepec repetitativne ritmike več. Vinjete pred njo so dosleden uvod - ravno prav nearhetipske, ponekod improvizirane, netečnobne: no flow, no problem.

Res je, da vsebuje prvostopenjska Mogli nekaj taktov plesne esence ali pač plesne sence.

Šesta Molekula in sedmi Bacon Calamari sta najboljši skladbi. Obliti s trap-ovskim prasketanjem udarita in božata hkrati. Kodak Black in njemu podobni bi se po takih bazah povaljali še bolj navdušeno, kot pa se zna sveže skrtačena mačka na sosedovem prašnem balkonu. Šuljo ali Andrija Šulić se na svojem Soundcloud balkonu deklarira kot artist iz Fukuoke. Ali gre za mokre sanje še enega slovenskega umetnika ali antipatriotski eskapizem po Kamplovih napotkih, ni znano.

Zagotavljam pa, da je glasbeno srce še dihajočega komba Tekochee Kru ustvaril čudovite pol ure abstraktne glasbe, ki jo s pridom izrabljam za nostalgičen odplov ali sproščujoč kontrapunkt spominom iz otroštva, preživetega na robu Ljubljanskega barja - in to med rutinskim poslušanjem novih albumov duetov Bicep in Mount Kimbie.

Matjaž Ambrožič @matjazambrozic